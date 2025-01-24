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拐騙事件衝擊觀光業 泰國擬恢復填寫TM6入境卡

中央社／ 曼谷24日專電
旅客遭拐騙到緬甸詐騙園區事件頻傳，衝擊泰國旅遊市場，泰國總理貝東塔日前召集會議，討論應對的相關措施和政策。（泰國總理府提供）中央社
旅客遭拐騙到緬甸詐騙園區事件頻傳，衝擊泰國旅遊市場，泰國總理貝東塔日前召集會議，討論應對的相關措施和政策。（泰國總理府提供）中央社

為了更好管控外國旅客在泰國的動向，泰國政府擬恢復旅客填寫TM6入境卡的規定，不過將改為線上填寫。泰國政府擬優先推動這項政策，因此電子旅行授權（ETA）將有可能延後上路。

原先外國旅客進入泰國都要填寫TM6入境卡，詳細記載旅客的個人資訊、航班資料和住宿地點等，離境的時候要繳回給泰國移民單位。不過為了吸引更多旅客，減少旅客入境手續，泰國內閣從2022年起陸續暫停從空陸海關口進入泰國要填寫TM6的規定。

泰國政府為了持續促進觀光業，去年7月開始大幅開放免簽國家的數量，但也因此造成旅客利用免簽入境、卻把泰國做為犯罪基地的現象，例如近日頻傳遊客進入泰國後卻被拐到緬甸詐騙園區，讓旅遊業者呼籲檢討縮減中國遊客赴泰免簽的天數。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，暫停填寫TM6的措施將在今年4月底到期，觀光暨體育部常務次長納芮雅（Natthriya Thaweevong）表示，觀光暨體育部正在研議從5月起恢復填寫TM6入境卡，但改以線上填寫。納芮雅表示，TM6有助於政府追蹤外國旅客動向，希望藉此增加遊客對泰國旅遊安全的信心。

觀光暨體育部1月底將和外交部、觀光局、航空公司業者、旅館業者和旅行社業者等相關單位舉行會議，討論TM6線上填寫的政策細節。

觀光暨體育部副常務次長蒙空（MongkonWimonrat）表示，推動線上填寫TM6將會優先於其他入境的規範，TM6完全免費，所有從陸海空關口入境的外國遊客都要填寫，預計下個月的內閣會議就會通過這項政策。

泰國外交部目前正在研擬建置電子旅行授權（ETA）系統，旅客免簽入境前要先上網申請ETA，泰國政府原先的計畫是要把TM6的功能整合進入ETA，但ETA上路時間未定，曼谷郵報引述觀光暨體育部不具名官員指出，政府現在要優先推動線上填寫TM6，ETA的上路日期將會延後。

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