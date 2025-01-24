大陸在「韓中暫定措施水域」建構造物 專家分析：灰色戰略

韓媒報導指出，中國近期擅自在黃海（韓稱西海）的兩國「暫定措施水域」內，設置鋼結構構造物。分析指出，此舉可能與中國施行灰色地帶戰略有關，有利其將爭議海域的主權主張常態化。

朝鮮日報10日報導，據南韓情報機構去年12月透過偵察衛星觀察顯示，中國在韓中暫定措施水域安裝1座直徑50公尺、高50公尺以上的大型移動式鋼結構構造物。

中國與韓國於2001年簽訂「中韓漁業協定」劃定「暫定措施水域」。報導說明，暫定措施水域是韓中之間專屬經濟區（EEZ）發生重疊，沒有劃定「海洋邊界線」，即警戒線的敏感水域；除了漁業行為外，禁止設置設施物和開發地下資源等行為。

報導提到，2024年4至5月，中國在附近地區先後安裝2座大規模構造物，韓國政府發現後向中方強烈抗議。此後，中方稍緩動作，如今又重啟安裝工作。

美國之音報導引述亞太安全事務專家羅里格（Terence Roehrig）說法。他表示，中國將黃海看作其安全的關鍵區域，是進入中國內陸的可能門戶，這些結構最終很有可能有某種軍事用途，「最近的行動很可能與灰色地帶戰略有關，該戰略以長期強化其主張的方式緩慢侵蝕這一區域」。

羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）研究員雅可布（Abdul Rahman Yaacob）認為，該事件表明中國正在對韓國使用其在南海的相同戰略，並以中國1994年在美濟礁（Mischief Reef）興建設施一事為例。

他說明，中國當時在美濟礁設置建築物，稱是為了提供漁民支援，但美濟礁如今已變成軍事基地。

亞太戰略中心（Center for Asia Pacific Strategy）副總裁麥克斯威爾（David Maxwell）認為，該地區的持續結構可能會影響韓國和美國的海軍行動，並認為中國「將其（構造物）存在常態化，以便能宣稱這是其主權領海」。

布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員呂寅曄（Andrew Yeo）認為，北京可能正在測試韓國在海洋主張爭議上的政治決心，「特別是如果我們預計川普政府將敦促首爾付出更多努力，來應對在印太地區的中國威脅」。

朝鮮日報報導，據韓國政府掌握的訊息，中國計劃在該地區設置12座構造物。儘管韓中每年都會進行一、兩次邊界劃定談判，但尚未取得實質性進展。