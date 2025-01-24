韓副外長姜仁仙會見陸大使戴兵：兩國應為成功舉辦APEC峰會緊密合作

據韓聯社報導，中國駐南韓大使戴兵24日訪問首爾南韓外交部大樓，會見外交部第二次官（副部長）姜仁仙。雙方就兩國經濟合作發展、韓中今明兩年先後作為主席國主辦亞太經合組織（APEC）領導人會議等事宜交換意見。戴兵當天會見姜仁仙是其來韓履新後進行的禮節性安排，雙方會面持續了約30分鐘。

報導稱，據韓國外交部介紹，姜仁仙在會上表示，希望兩國在穩定管控供應鏈、促進貿易與投資的基礎上，進一步鞏固雙邊、多邊框架內的經濟合作關係。

她還強調，韓中兩國分別作為今明兩年的APEC峰會主席國，應為成功舉辦大會而緊密合作。戴兵表示，作為中國駐南韓大使，他將與韓方密切溝通，推動中韓關係在多個領域取得更大進展。

戴兵在會見結束後向記者表示，雙方進行了富有建設性的對話，主要就APEC峰會籌備工作、經濟合作等事宜進行交流。他還說，雙方需要為互利互惠的雙邊實質性合作尋求新的機會。就韓中自貿協定（FTA）第二階段談判，戴兵表示，希望談判能找到突破口。

戴兵去年底來韓履新，並於本月10日對APEC峰會舉辦地慶州市進行為期兩天的訪問，會見當地政府領導，就APEC峰會籌備情況等進行交流。南韓外交部門預計中國國家主席習近平將訪韓出席APEC峰會並做相關準備。