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南韓軍方：北韓疑準備再派兵援俄攻烏

中央社／ 首爾24日綜合外電報導

南韓軍方今天表示，儘管北韓已蒙受損失且有部分士兵遭到俘擄，北韓仍疑似準備派遣更多軍隊前往俄羅斯，協助俄軍與烏克蘭部隊作戰。

路透社報導，南韓合同參謀本部在聲明中說：「北韓派遣軍隊參與俄烏戰爭已過了4個月，這期間發生多人陣亡與遭俘擄事件，但（北韓）仍疑似正在加速推動後續措施，準備派遣更多軍隊。」

南韓合同參謀本部的分析未具體說明平壤當局可能採取哪些其他後續措施。

南韓合同參謀本部說，北韓也在準備發射一枚偵察衛星與一枚洲際彈道飛彈，但沒有立即採取行動的跡象。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月表示，兩名北韓士兵在俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）遭到俘擄，這是自去年秋季北韓軍人參戰以來，烏克蘭首度活捉北韓士兵。

根據烏克蘭與西方的評估，北韓已派出約1萬1000名士兵支援在庫斯克州的俄軍。烏克蘭去年在一波突襲行動中奪下庫斯克州大片土地。

烏克蘭先前表示，北韓軍隊已有超過3000人陣亡或受傷。

雖然俄羅斯與北韓一開始駁斥北韓將派兵的報導，但俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年10月並未否認北韓士兵出現在俄羅斯，而且一名北韓官員說，任何這類部署皆屬合法。

蒲亭去年6月訪問平壤期間，與北韓領導人金正恩簽署包含共同防禦協議的「全面戰略夥伴關係條約」，接著兩國之間的合作不斷升級。

俄羅斯 北韓 烏克蘭

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