中國大使肖千「一中原則」投書 遭澳洲政府駁斥

中國駐澳洲大使肖千日前投書澳洲媒體,聲稱「一中原則」是澳中關係的核心,並指澳洲政府承認「台灣是中國的一省」,澳洲外貿部聲明駁斥,強調澳洲的「一中政策」與中國的「一中原則」有明顯區別,澳洲與台灣的非官方關係符合澳洲「一中政策」。

肖千於14日投書澳洲主流媒體「澳洲金融評論報」(Australian Financial Review, AFR),以「台灣屬於中國之七項事實」(Seven truths on why Taiwan alwayswill be China’s)為題,批評澳洲媒體在台灣議題上的論述錯誤。他並企圖混淆概念,聲稱「無論是『一中原則』還是澳洲的『一中政策』,核心都是『台灣屬於中國領土』」。

肖千並引用1972年的「中澳建交聯合公報」,稱「澳洲政府承認中國政府關於台灣是中華人民共和國一個省的立場」,並強調「一中原則是中澳關係的根本政治基礎」。

對此,澳洲外交貿易部17日以聲明駁斥肖千的言論,指其對澳洲政府政策的描述不正確,特別是聲稱「一中原則是中澳關係的根本政治基礎」的說法並不成立。

聲明進一步澄清,澳洲採取的是「一中政策」(one-China Policy),這與中國的「一中原則」(one-China Principle)有明顯不同。澳洲的「一中政策」是一項由兩黨共同支持且長期堅持的政策,並未改變。這一政策已明確載於1972年的「中澳建交聯合公報」。

聲明指出,澳洲與台灣之間維持深厚且成果豐碩的非官方關係,包括貿易與投資、教育、旅遊及人員往來,這與澳洲的「一中政策」相符。

聲明提到,在2024年6月的年度領導人會議上,澳洲與中國再次重申1972年「聯合公報」的重要性,並重申雙方對各自國家政策和立場的承諾,包括相互尊重、平等互利、穩定發展,以及澳洲對其「一中政策」的承諾。

中國近年強打法律戰與論述戰,阻擋友國與台灣互動,包括利用1971年的「聯合國2758號決議」向國際社會宣稱台灣是其領土的一部分,並混淆概念,錯誤指稱高達180個國家承認「一中原則」立場。此外,中國近年也加強與包括近年與台灣斷交的多個太平洋島國領導人簽署共同聲明,宣稱支持「一中原則」。

然而,澳洲參議院2024年8月通過一項跨黨派動議,明確指出「聯合國2758號決議」並未涉及台灣的主權或其在聯合國的未來地位。澳洲成為首個通過該動議的國家,包括荷蘭在內等國國會也陸續跟進,引發中國政府強烈反應。

中國主張的「一中原則」有3句話,「世界上只有一個中國、中華人民共和國是代表中國的唯一合法政權、台灣是中國的一部分」。根據1972年「中澳建交聯合公報」,澳洲政府遵循「一中政策」則為「澳洲政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政權,認知到(acknowlage)中國政府關於台灣是中華人民共和國一個省的立場,並已決定在1973年1月25日之前撤除其在台灣的官方代表機構。」

澳洲外貿部網頁於「澳洲與台灣關係」中指出,「中澳建交聯合公報」決定澳洲「一中政策」基礎,……澳洲政府官員與台灣之間的貿易是非官方的,而澳洲政府強烈支持在非官方基礎上發展與台灣的經貿關係,包括一系列雙向訪問等,澳洲支持台灣有意義的參與國際組織與會議。