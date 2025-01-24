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有樣學樣？川普退出巴黎氣候協定引連鎖效應 阿根廷總統也考慮退出

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳阿根廷總統米雷伊也考慮退出巴黎協定。歐新社
傳阿根廷總統米雷伊也考慮退出巴黎協定。歐新社

美國總統川普20日上任旋即簽署命令退出設定全球減碳目標的《巴黎協定》，而此舉恐引發連鎖效應，有「阿根廷川普」之稱的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）現在也在考慮退出《巴黎協定》。

金融時報23日報導，2名知情人士表示，在阿根廷去年決定不派代表參加第29屆聯合國氣候大會（COP 29），並表示正在重新評估該國在國際間做過的環保承諾後，其高層官員正在研究一份建議退出《巴黎協定》的內部備忘錄，因此阿根廷可能會跟隨美國，成為第2個退出《巴黎協定》的國家。

知情人士表示，總統米雷伊還沒做出最終決定，事務官正在設法勸阻米雷伊底下的政務團隊。但一名阿根廷外交官表示，最終決定權在米雷伊手上，而「看起來我國最後非常有可能會退出」。

米雷伊23日在瑞士達沃斯世界經濟論壇還公開譴責全球環保運動，稱覺醒文化扭曲了環保概念，「保護環境是為了要讓人類享受，覺醒文化扭曲這個基本概念，把這變成狂熱的環保主義，把人類當成必須消除的毒瘤，認為經濟發展就是對大自然的犯罪」。

美國靠總統下達行政命令就可以退出該協定。但阿根廷若要退出《巴黎協定》需要國會批准，而米雷伊擔任總統期間就經常透過「緊急命令」來繞過國會。

巴黎協定 米雷伊 阿根廷

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