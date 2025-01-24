日本岐阜男子當街被刺傷 男性凶嫌逃逸

日本高教普及化且人人都想坐辦公室，行政職人力過剩，製造業、營建業嚴重缺工。與30年前相比，學歷貶值。大和總研主任研究員鈴木文彥說，大學畢業等於白領的價值觀不改變的話，無法改善構造性的人力不足。 日本經濟新聞報導，30多歲女性前往東京澀谷的就業服務處諮詢，「我想做和前一份工作一樣的行政職」。女性大學畢業後的第一、二份工作都是行政，再度換工作寄了許多履歷，都在書面審查被刷掉...

2025-01-24 10:30