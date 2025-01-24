日本岐阜男子當街被刺傷 男性凶嫌逃逸
日本岐阜縣警方今天上午7時左右接獲目擊者通報稱，岐阜市鷺山地區街頭「有男子倒地，似乎被刺傷」，警方指出，男子腹部受傷，送醫時仍有意識，凶嫌案發後逃逸。
「讀賣新聞」報導，岐阜縣岐阜北警察署說明，傷者是1名中年男子，腹部被像是利刃的物品刺傷。案發現場位在JR岐阜站以北約4公里的住宅區。
岐阜北警察署表示，傷者宣稱「被1名30到40多歲的男子刺傷」。犯案男子身高約165公分，身穿黑色衣服，戴著白色口罩，案發後往東徒步逃逸。
日本放送協會（NHK）報導，調查相關人士透露，已經在案發現場附近找到刀具。警方正朝殺人未遂方向偵辦。
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