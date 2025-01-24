英少年持刀殺害3女童 法官判處至少坐牢52年

英國一名少年去年持刀瘋狂殺害3名女童，另砍傷10人，今天被判處至少須服刑52年。家屬在法庭上聽聞罹難女童所經歷「極端暴力」的駭人細節時，不禁淚流滿面。

綜合法新社、路透社與美聯社報導，法官古斯（Julian Goose）表示，他不能判處無期徒刑不得假釋，因為魯達庫巴那（Axel Rudakubana）犯案時不到18歲，但他必須至少服刑52年才有可能申請假釋，且「可能永遠都不會獲釋」。

古斯指出，魯達庫巴那在瘋狂砍殺的15分鐘內，目標是要「大規模殺害一群無辜、快樂的女孩」。古斯補充說，要是沒有被阻止，「他會一一殺掉全部26個孩子」。

本案發生於去年7月，地點在英格蘭西北部濱海小鎮南港（Southport）一堂以美國歌手泰勒絲（TaylorSwift）為主題的舞蹈課上。檢察官黑爾（DeannaHeer）詳細描述事發經過時，法庭裡不時傳出啜泣聲和喘息聲。

她描述魯達庫巴那衝進濱海度假村的一間工作室，一群女孩當時坐在地板上，一邊聽著泰勒絲的熱門歌曲，一邊製作手環。

黑爾在法庭上表示，魯達庫巴那被捕時，有人聽到他說「我很高興她們死了」。

現年18歲的魯達庫巴那本月20日承認殺害3名女童，分別是6歲的金恩（Bebe King）、7歲的史坦康姆（Elsie Dot Stancombe）和9歲的阿吉雅（Alice da SilvaAguiar）。法官透露，金恩身中122刀慘死，另一名死去女童身上有85處刀傷。

阿吉雅的雙親在法庭上陳述：「我們夢中的女孩是以如此可怕、不該承受的方式被奪走，粉碎了我們的靈魂。」

旁聽席有部分家屬痛哭失聲。案發現場的監視器畫面顯示孩子們驚恐尖叫逃離時，其他人莫不掩面拭淚。

根據在庭上宣讀的受害者影響陳述，一名14歲倖存少女說，那一天是「活生生的惡夢」。

她說：「我對你（魯達庫巴那）印象最深刻的是你的雙眼。你看起來不像個人，像是著魔了。」

36歲的課程老師魯卡斯（Leanne Lucas）也受了傷，她說自己仍深陷「創傷」，再也無法單獨在家、上班或走在街上。

她說：「他鎖定我們，因為我們是脆弱又容易得手的女人和女童。」

魯達庫巴那是英國公民，出生在英國威爾斯東南部城市卡地夫（Cardiff），雙親為盧安達裔。據說他的父母目前躲了起來。

這起少年濫殺事件在英國引發公憤，判決宣布後，出現認為懲罰過輕、要求重新量刑的呼聲。

這起襲擊案未被視為恐怖事件，魯達庫巴那也未被指控涉及恐怖主義相關罪名。

政府將調查為何警方、法院和社福機構都未能發現他所帶來的風險。