快訊

醫學中心評鑑出爐 義大醫院升級成為全台第23家醫學中心

MLB／傳奇救援王陷吃案醜聞 李維拉夫婦遭控掩蓋女童性侵案

牢裡吃年菜！朱學恒自願提早入監服刑 輕裝報到無奈上囚車

菲律賓防長拜會美新任國安顧問 確認安全聯盟關係

中央社／ 馬尼拉24日專電

菲律賓國防部長鐵歐多洛近日赴白宮拜會美國國安顧問瓦爾茲，雙方重新確認菲美之間「耐久的」安全聯盟關係。這也使菲律賓成為首批與川普政府討論關鍵安全事務的國家之一。

菲律賓國防部昨晚發布新聞稿稱，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）和菲律賓駐美大使羅慕德斯（JoseManuel Romualdez）赴白宮會見了瓦爾茲（MikeWaltz）。

這場會面發生在美國總統川普（Donald Trump）就職的2天後。

鐵歐多洛對美國成功轉移政權表示祝賀，同時也強調了菲美兩國對區域和平、穩定與相互安全利益的共同承諾，以及在面對新興地緣挑戰上，強化雙邊防衛關係的重要性。

瓦爾茲則對菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）捍衛自由航行權及以法治為基礎的國際秩序，表示讚賞與感謝。

新的美國國安團隊也強調，有必要加強與菲律賓的合作，增加雙邊安全活動，支持印度太平洋地區的「自由與全球性」（free and global）。

菲律賓國防部總結，這場會面象徵菲美安全聯盟關係進一步向前邁進，雙方對未來深化國防和安全合作感到樂觀。

菲律賓與美國為戰略夥伴，兩國簽有「共同防禦條約」（MDT）以及「加強國防合作協議」（EDCA），美國多年來一直以舉辦聯合軍事演習、軍艦巡航及提供情報等方式，協助菲律賓對抗中國在南海的擴張。

另一方面，鐵歐多洛23日接受美國智庫胡佛研究所（Hoover Institution）研究員、川普第一任時期國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）訪問時說，他預期菲美關係的動能將會延續，菲美不僅在強化雙邊關係，同時也在和日、澳等國打造新的多邊「安全生態圈」。

鐵歐多洛補充，菲律賓地處維護國際法治秩序的前線，南海若在恫嚇與擴張等行為下成為中國的內海，美國、加拿大以及其他面對太平洋的國家，運輸線都將受到衝擊，現行世界秩序也將被重塑。

國防部 美國 菲律賓

延伸閱讀

曾赴菲律賓敦睦、試降S-70C直升機 海軍蘭陽艦除役

美軍在菲重新部署！堤豐飛彈系統可擊陸、俄 遷至另一未知地點

川普上任頻強調「巴拿馬運河被陸佔領」 外媒分析爭奪原因

兩岸會因川普更差？ 學者憂軟硬兼施

相關新聞

中印緩和再一端 印外交秘書唐勇勝將訪中出席副部長機制會議

據俄羅斯衛星通訊社報導，根據印度外交部網站消息，印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）將於年1月26日至27日訪...

英少年持刀殺害3女童 法官判處至少坐牢52年

英國一名少年去年持刀瘋狂殺害3名女童，另砍傷10人，今天被判處至少須服刑52年。家屬在法庭上聽聞罹難女童所經歷「極端暴力...

各國領袖對川普回歸紛感到不安 為何印度處變不驚？

美國總統川普回鍋，各國都很不安，不論盟邦還是對手，都怕被川普的關稅大刀和各式各樣行政命令掃到。只有印度，似乎處變不驚。為什麼印度面對川普可以如此淡定？

日本青年無視學歷貶值 大學畢業只願當白領讓產業缺工

日本高教普及化且人人都想坐辦公室，行政職人力過剩，製造業、營建業嚴重缺工。與30年前相比，學歷貶值。大和總研主任研究員鈴木文彥說，大學畢業等於白領的價值觀不改變的話，無法改善構造性的人力不足。 日本經濟新聞報導，30多歲女性前往東京澀谷的就業服務處諮詢，「我想做和前一份工作一樣的行政職」。女性大學畢業後的第一、二份工作都是行政，再度換工作寄了許多履歷，都在書面審查被刷掉...

維和部隊沒有美國行不通！澤倫斯基稱想在直接接觸普亭前獲得川普承諾

烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士達沃斯的世界經濟論壇上，接受彭博新聞總編輯米思偉（John Micklethwait）訪問...

英媒：2伊朗貨船自中運回飛彈原料

英國金融時報廿二日援引兩個西方國家安全官員的情報報導稱，兩艘載有飛彈推進劑原料的伊朗貨船將在未來幾周內從中國駛往伊朗。此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。