菲律賓防長拜會美新任國安顧問 確認安全聯盟關係
菲律賓國防部長鐵歐多洛近日赴白宮拜會美國國安顧問瓦爾茲，雙方重新確認菲美之間「耐久的」安全聯盟關係。這也使菲律賓成為首批與川普政府討論關鍵安全事務的國家之一。
菲律賓國防部昨晚發布新聞稿稱，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）和菲律賓駐美大使羅慕德斯（JoseManuel Romualdez）赴白宮會見了瓦爾茲（MikeWaltz）。
這場會面發生在美國總統川普（Donald Trump）就職的2天後。
鐵歐多洛對美國成功轉移政權表示祝賀，同時也強調了菲美兩國對區域和平、穩定與相互安全利益的共同承諾，以及在面對新興地緣挑戰上，強化雙邊防衛關係的重要性。
瓦爾茲則對菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）捍衛自由航行權及以法治為基礎的國際秩序，表示讚賞與感謝。
新的美國國安團隊也強調，有必要加強與菲律賓的合作，增加雙邊安全活動，支持印度太平洋地區的「自由與全球性」（free and global）。
菲律賓國防部總結，這場會面象徵菲美安全聯盟關係進一步向前邁進，雙方對未來深化國防和安全合作感到樂觀。
菲律賓與美國為戰略夥伴，兩國簽有「共同防禦條約」（MDT）以及「加強國防合作協議」（EDCA），美國多年來一直以舉辦聯合軍事演習、軍艦巡航及提供情報等方式，協助菲律賓對抗中國在南海的擴張。
另一方面，鐵歐多洛23日接受美國智庫胡佛研究所（Hoover Institution）研究員、川普第一任時期國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）訪問時說，他預期菲美關係的動能將會延續，菲美不僅在強化雙邊關係，同時也在和日、澳等國打造新的多邊「安全生態圈」。
鐵歐多洛補充，菲律賓地處維護國際法治秩序的前線，南海若在恫嚇與擴張等行為下成為中國的內海，美國、加拿大以及其他面對太平洋的國家，運輸線都將受到衝擊，現行世界秩序也將被重塑。
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