中印緩和再一端 印外交秘書唐勇勝將訪中出席副部長機制會議

據俄羅斯衛星通訊社報導，根據印度外交部網站消息，印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）將於年1月26日至27日訪問北京，參加印度與中國外交秘書-副部長機制會議。

消息稱：「這一雙邊機制的恢復源於雙方領導層達成的共識，旨在討論印中關係的下一步發展，包括政治、經濟和人文領域。」

印媒預計，雙方將討論直飛航班、簽證、貿易等議題。

報導稱，中印兩國之間長期存在克什米爾地區北部山區以及藏南地區（印度稱「阿魯納恰爾邦」）近6萬平方公里山地所有權的領土爭端。 2020年5月，中印軍方在班公湖地區發生一連串衝突，之後兩國加強了在當地的軍事存在，引發緊張局勢，並損害了兩國在其他領域的關係。印度放慢了對中國公民的簽證審批，禁止了流行的中國應用程序，並加強了對來自中國投資的審查。

2024年10月，兩國證實就邊境巡邏問題達成協議。之後10月23日，中國國家主席習近平和印度總理莫迪在喀山金磚峰會期間舉行會晤，雙方同意發揮好兩國邊界問題特別代表會晤機制作用，共同維護好邊境地區和平安寧，尋求公平合理的解決方案，同意兩國外長和各級官員進行對話，推動兩國關係早日重回穩定發展軌道。

12月18日，中印邊界問題特別代表時隔五年在北京舉行第23次會晤，就中印邊界問題進行實質討論並達成6點共識。此外，雙方也對共同關心的雙邊、國際和區域問題廣泛深入交換意見，強調了一個穩定、可預測和良好中印關係對國際和區域和平穩定的重要性。

2025年1月18日，印度外長蘇傑生發表演說時稱，印度將著眼長遠處理對華關係，印中正逐步擺脫2020年邊界衝突帶來的複雜局面。對此，中國外交部發言人表示，雙方應堅持中印「互為發展機遇、互不構成威脅」「是合作夥伴而非競爭對手」，堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，推動中印關係重回健康穩定發展軌道，探索鄰近大國和睦相處、共同發展的正確道路。