神學士迫害女性 國際刑事法院檢察官尋求逮捕領導人

中央社／ 海牙23日綜合外電報導

國際刑事法院（ICC）檢察官今天表示，他已申請對阿富汗神學士（Taliban，或譯塔利班）最高精神領袖艾昆薩達在內的領導人發布逮捕令，指控他們迫害女性，犯下危害人類罪。

路透社報導，國際刑事法院首席檢察官卡林汗（Karim Khan）辦公室發表聲明說，根據調查的證據，有合理的理由相信艾昆薩達（HaibatullahAkhundzada），以及自2021年以來擔任首席大法官的哈卡尼（Abdul Hakim Haqqani）「對基於性別的迫害罪行負有刑事責任」。

首席檢察官表示，這些迫害行為至少自2021年8月15日開始到現在，在阿富汗境內各地傳出，目前仍在發生中。

這項阿富汗的調查是國際刑事法院檢察官最長的調查之一。最早始於2007年的初步調查，直到2022年才得以展開全面性調查。

阿富汗塔利班自2021年重新掌權以來，嚴重打壓女性權利，包括接受教育、工作以及日常生活的基本獨立自主等權利。

塔利班 檢察官 阿富汗

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