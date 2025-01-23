義大利釋放利比亞虐囚嫌犯爆陰謀論 國際刑事法院要求解釋

國際刑事法院指控，義大利政府在未經通知或協商情況下，逕行釋放涉嫌違反戰爭罪、人權罪的利比亞司法警察局長阿瑪士理（Njeem Osama Almasri），要求義大利政府作出解釋。

這是繼義大利政府日前釋放伊朗無人機專家阿貝迪尼（Mohammad Abedini-Najafabad）後，義大利再度釋放被外國通緝的對象。阿貝迪尼被美國指控涉嫌支持恐怖主義，但在伊朗政府釋放義大利女記者沙拉（Cecilia Sala）後，義國政府也緊接著釋放阿貝迪尼，被輿論廣泛解讀為「換囚」行動。

此次義國政府為何釋放阿瑪士理，也引發不少陰謀論揣測。義大利大報「晚郵報」（Corriere della Sera）分析，可能因為義大利政府需要與利比亞當局談判移民議題，不想在此時發生衝突。

阿瑪士理18日從德國開車抵達義大利，19日在北義杜林（Turin）被捕後遭拘禁2天，義大利政府在21日以專機將他送回利比亞首都的黎波里（Tripoli）。

晚郵報報導，義大利法院僅以逮捕阿瑪士理的程序有瑕疵為由，作出釋放決定，但相關程序瑕疵，可由司法部長裁定補救，因此最終仍是「政治選擇」，且義大利還派出一架特勤專機載阿瑪士理返回利比亞，待遇與先前被釋放的伊朗無人機專家阿貝迪尼一樣，更增添了2起案件的相似性。

總部位於海牙的國際刑事法院（International Criminal Court）昨天發布聲明指出，ICC在今年1月18日針對阿瑪士理發出逮捕令，認為阿瑪士理涉嫌向具有不同信仰或政治理念的囚犯，施以強暴、酷刑、謀殺等多項違反人道罪行。

國際刑事法院指出，義大利21日在沒有事先通知或與法院協商的情況下，將阿瑪士理釋放並被送回利比亞，ICC正尋求但尚未獲得義國當局核實並說明相關情況。

國際刑事法院強調，所有締約國都有義務與ICC充分合作，調查和起訴犯罪行為。

義大利在野黨也群起攻擊，要求總理梅洛尼（Giorgia Meloni）必須針對此事向國會報告。左派民主黨（PD）黨魁施萊恩（Elly Schlein）表示，梅洛尼宣稱要向世界人口販子宣戰，卻釋放一位高度爭議嫌犯，這是一個非常不透明的決策。