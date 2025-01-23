快訊

國際級現象！「逛寶雅想大便」國外也同感 澳洲醫生解釋原因

義大利釋放利比亞虐囚嫌犯爆陰謀論 國際刑事法院要求解釋

中央社／ 羅馬23日專電
國際刑事法院指控，義大利政府在未經通知或協商情況下，逕行釋放涉嫌違反戰爭罪、人權罪的利比亞司法警察局長阿瑪士理，要求義大利政府作出解釋。圖／路透社
國際刑事法院指控，義大利政府在未經通知或協商情況下，逕行釋放涉嫌違反戰爭罪、人權罪的利比亞司法警察局長阿瑪士理，要求義大利政府作出解釋。圖／路透社

國際刑事法院指控，義大利政府在未經通知或協商情況下，逕行釋放涉嫌違反戰爭罪、人權罪的利比亞司法警察局長阿瑪士理（Njeem Osama Almasri），要求義大利政府作出解釋。

這是繼義大利政府日前釋放伊朗無人機專家阿貝迪尼（Mohammad Abedini-Najafabad）後，義大利再度釋放被外國通緝的對象。阿貝迪尼被美國指控涉嫌支持恐怖主義，但在伊朗政府釋放義大利女記者沙拉（Cecilia Sala）後，義國政府也緊接著釋放阿貝迪尼，被輿論廣泛解讀為「換囚」行動。

此次義國政府為何釋放阿瑪士理，也引發不少陰謀論揣測。義大利大報「晚郵報」（Corriere della Sera）分析，可能因為義大利政府需要與利比亞當局談判移民議題，不想在此時發生衝突。

阿瑪士理18日從德國開車抵達義大利，19日在北義杜林（Turin）被捕後遭拘禁2天，義大利政府在21日以專機將他送回利比亞首都的黎波里（Tripoli）。

晚郵報報導，義大利法院僅以逮捕阿瑪士理的程序有瑕疵為由，作出釋放決定，但相關程序瑕疵，可由司法部長裁定補救，因此最終仍是「政治選擇」，且義大利還派出一架特勤專機載阿瑪士理返回利比亞，待遇與先前被釋放的伊朗無人機專家阿貝迪尼一樣，更增添了2起案件的相似性。

總部位於海牙的國際刑事法院（International Criminal Court）昨天發布聲明指出，ICC在今年1月18日針對阿瑪士理發出逮捕令，認為阿瑪士理涉嫌向具有不同信仰或政治理念的囚犯，施以強暴、酷刑、謀殺等多項違反人道罪行。

國際刑事法院指出，義大利21日在沒有事先通知或與法院協商的情況下，將阿瑪士理釋放並被送回利比亞，ICC正尋求但尚未獲得義國當局核實並說明相關情況。

國際刑事法院強調，所有締約國都有義務與ICC充分合作，調查和起訴犯罪行為。

義大利在野黨也群起攻擊，要求總理梅洛尼（Giorgia Meloni）必須針對此事向國會報告。左派民主黨（PD）黨魁施萊恩（Elly Schlein）表示，梅洛尼宣稱要向世界人口販子宣戰，卻釋放一位高度爭議嫌犯，這是一個非常不透明的決策。

伊朗 利比亞 梅洛尼 義大利

延伸閱讀

假扮護理師偷女嬰！義大利婦謊稱懷孕生男寶 自辦「歡迎派對」

台灣捐贈土耳其無人機行動指揮車 強化災害應變能力

英媒：兩艘載有導彈推進劑原料的伊朗貨船將從中國駛往伊朗

鞏固「加薩和平未來」 義政府將提供巴勒斯坦青年獎學金

相關新聞

犯人未落網！日JR長野站隨機殺人案1死2傷 凶嫌逃逸畫面曝光

日本JR長野車站昨天晚間發生1死2傷的持刀砍人案後，凶嫌仍未落網，引發當地民眾不安。警方除了會增派100名警力加強當地巡...

美軍在菲重新部署！堤豐飛彈系統可擊陸、俄 遷至另一未知地點

據路透社，菲律賓政府高級消息人士稱，美國軍方已將可發射多用途導彈、射程可達數千公里的「堤豐」發射器從菲律賓佬沃機場轉移到...

義大利釋放利比亞虐囚嫌犯爆陰謀論 國際刑事法院要求解釋

國際刑事法院指控，義大利政府在未經通知或協商情況下，逕行釋放涉嫌違反戰爭罪、人權罪的利比亞司法警察局長阿瑪士理（Njee...

義大利農業附加價值奪歐盟之冠 梅洛尼慶政策奏效

義大利國家統計局發布最新數據指出，義大利是歐盟27國中，農業附加價值最高的國家。義國總理梅洛尼說，她上任後力推「讓農業回...

中歐關係停滯 雙邊外交高層擬2月慕尼黑安全會議會見

自川普在2024年11月贏得美國總統選舉以來，歐盟與中國大陸的關係基本處於停滯狀態。歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja...

「讓社群媒體再次偉大」西班牙總理稱演算法毒害社會 倡推動實名制

西班牙總理桑傑士今天在世界經濟論壇（WEF）表示，社群媒體老闆應為其演算法「毒害社會」及侵蝕民主負責，並提議推動實名制社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。