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義大利農業附加價值奪歐盟之冠 梅洛尼慶政策奏效

中央社／ 羅馬23日專電
義大利總理梅洛尼。圖／路透社
義大利總理梅洛尼。圖／路透社

義大利國家統計局發布最新數據指出，義大利是歐盟27國中，農業附加價值最高的國家。義國總理梅洛尼說，她上任後力推「讓農業回到中心」的系統性政策，她很高興已看到成果。

義大利國家統計局（ISTAT）發布2024年農業經濟成果調查，數據顯示去年義大利的「農業產量」增加1.4%，因農業帶來的附加價值增加了3.5%。

在農業產量部分，農作物產量增加幅度為1.5%，畜牧業產量增加0.6%。若以各類農產細分，其中增加的類別是水果（+5.4%）、新鮮蔬菜（+3.8%）、葡萄酒（+3.5%）；減產的類別是穀物（-7.1%）、橄欖油（-5%）、飼料（-2.5%）。

調查指出，義大利農業部門的勞動投入下降2.6%，比其他歐盟27國的平均減幅0.9%更顯著。

不過相較歐盟去年平均農業產量（+0.5%）、附加價值（+0.2%），義大利是歐盟27國當中農業附加價值（agricultural added value）最高的國家。

針對國家統計局的數據，義大利總理府發布新聞稿指出，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）感到十分滿意，認為創下此一「歷史性紀錄」，應歸功於政府與所有農業相關企業、勞工的努力。

梅洛尼強調，她上任後致力把農業帶回中心，包括投注高額基金，推出系列農業改革政策，期望重新發揚義大利精髓的農業食品業，「數據顯示這是條正確的道路，義大利政府將持續堅持此一方向」。

梅洛尼 歐盟 義大利

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