犯人未落網！日JR長野站隨機殺人案1死2傷 凶嫌逃逸畫面曝光

日本JR長野車站昨天晚間發生1死2傷的持刀砍人案後，凶嫌仍未落網，引發當地民眾不安。警方除了會增派100名警力加強當地巡邏之外，也已經公布男嫌畫面，並追查他的行蹤。

日本放送協會（NHK）報導，昨晚有2名男性及1位女性共3人，在JR長野車站善光寺口的巴士站附近遭人持刀襲擊，其中1名49歲男性上班族左側腰部被刺傷，送醫後宣告不治，其他2位傷者分別為37歲男性與46歲女性，前者身受重傷，後者傷勢輕微。

警方根據目擊者說法等消息說明，最先遇襲的人是49歲男性死者，而位於巴士站的2名傷者接著相繼遇襲。男嫌案發後從車站徒步逃逸。

這2位傷者宣稱不認識男嫌，因此警方目前懷疑可能是隨機殺人，並已經成立搜查本部，朝連續殺傷事件的方向偵辦。

長野縣警察本部調閱JR長野車站周邊監視器後，公布疑似為犯嫌的畫面。警方表示，畫面中的人疑為中年男子，體態偏瘦，身高約170公分並戴著眼鏡，身穿長袖外套與長褲。

【防犯カメラの画像公開】

昨夜、JR長野駅にあるバスロータリー付近で

男女３人が中年の男に

刃物のようなもので刺され、

４０代の男性が死亡した事件で、

長野県警察本部は、現場から逃走したとみられる男について

駅周辺に設置された防犯カメラの画像３枚を公開して

情報提供を呼びかけています。 pic.twitter.com/gXDe9jISX8 — ＮＨＫ長野放送局🍎 (@nhk_nagano) 2025年1月23日

長野市教育委員會指出，市內的公立中小學今天照常上課，不過已經呼籲教職員多加留意學生上學時的安全，且希望家長儘量陪同兒女上課。

案發現場學區內的一間小學，今天上午可看到有家長陪小孩上學，或開車送小孩上學的身影，還有員警及地方志工也在學校入口當導護。

長野市教育委員會表示，這間學校約170位學童之中，今天有近半數學生沒到校上課，若學生感到不安而決定不到校上課的話，也不會視為缺課。

「讀賣新聞」報導，日本警察廳今天宣布，將從其他10個地區調派約100名員警、16輛警車到長野縣支援，強化周邊巡邏。

警察廳指出，此次為了因應個別案件，調派100名規模的警力到其他轄區實屬罕見。