快訊

彭文正滯美通緝想換護照遭拒 行政訴訟敗訴確定「判決理由曝光」

最新立委聲量排行出爐 「韓國瑜好感度居冠」但聲量輸給這2人

驚悚畫面曝！兒被熊咬死 悲父欲奪遺體遭「拖下樹撕咬」身亡

犯人未落網！日JR長野站隨機殺人案1死2傷 凶嫌逃逸畫面曝光

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本JR長野車站昨天晚間發生1死2傷的持刀砍人案後，凶嫌仍未落網，引發當地民眾不安。圖／美聯社
日本JR長野車站昨天晚間發生1死2傷的持刀砍人案後，凶嫌仍未落網，引發當地民眾不安。圖／美聯社

日本JR長野車站昨天晚間發生1死2傷的持刀砍人案後，凶嫌仍未落網，引發當地民眾不安。警方除了會增派100名警力加強當地巡邏之外，也已經公布男嫌畫面，並追查他的行蹤。

日本放送協會（NHK）報導，昨晚有2名男性及1位女性共3人，在JR長野車站善光寺口的巴士站附近遭人持刀襲擊，其中1名49歲男性上班族左側腰部被刺傷，送醫後宣告不治，其他2位傷者分別為37歲男性與46歲女性，前者身受重傷，後者傷勢輕微。

警方根據目擊者說法等消息說明，最先遇襲的人是49歲男性死者，而位於巴士站的2名傷者接著相繼遇襲。男嫌案發後從車站徒步逃逸。

這2位傷者宣稱不認識男嫌，因此警方目前懷疑可能是隨機殺人，並已經成立搜查本部，朝連續殺傷事件的方向偵辦。

長野縣警察本部調閱JR長野車站周邊監視器後，公布疑似為犯嫌的畫面。警方表示，畫面中的人疑為中年男子，體態偏瘦，身高約170公分並戴著眼鏡，身穿長袖外套與長褲。

長野市教育委員會指出，市內的公立中小學今天照常上課，不過已經呼籲教職員多加留意學生上學時的安全，且希望家長儘量陪同兒女上課。

案發現場學區內的一間小學，今天上午可看到有家長陪小孩上學，或開車送小孩上學的身影，還有員警及地方志工也在學校入口當導護。

長野市教育委員會表示，這間學校約170位學童之中，今天有近半數學生沒到校上課，若學生感到不安而決定不到校上課的話，也不會視為缺課。

「讀賣新聞」報導，日本警察廳今天宣布，將從其他10個地區調派約100名員警、16輛警車到長野縣支援，強化周邊巡邏。

警察廳指出，此次為了因應個別案件，調派100名規模的警力到其他轄區實屬罕見。

日本 殺人 警察

延伸閱讀

日本母子蘇州遇襲受傷、1女阻砍殺喪命 陸法院判中國男子死刑

日本JR長野站傳持刀隨機傷人 1死2傷

日JR長野站前爆隨機傷人…3人遭持刀襲擊急送醫 其中1人心肺停止

花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 「頭部遭重創」疑認識凶嫌

相關新聞

美軍在菲重新部署！堤豐飛彈系統可擊陸、俄 遷至另一未知地點

據路透社，菲律賓政府高級消息人士稱，美國軍方已將可發射多用途導彈、射程可達數千公里的「堤豐」發射器從菲律賓佬沃機場轉移到...

義大利農業附加價值奪歐盟之冠 梅洛尼慶政策奏效

義大利國家統計局發布最新數據指出，義大利是歐盟27國中，農業附加價值最高的國家。義國總理梅洛尼說，她上任後力推「讓農業回...

犯人未落網！日JR長野站隨機殺人案1死2傷 凶嫌逃逸畫面曝光

日本JR長野車站昨天晚間發生1死2傷的持刀砍人案後，凶嫌仍未落網，引發當地民眾不安。警方除了會增派100名警力加強當地巡...

中歐關係停滯 雙邊外交高層擬2月慕尼黑安全會議會見

自川普在2024年11月贏得美國總統選舉以來，歐盟與中國大陸的關係基本處於停滯狀態。歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja...

「讓社群媒體再次偉大」西班牙總理稱演算法毒害社會 倡推動實名制

西班牙總理桑傑士今天在世界經濟論壇（WEF）表示，社群媒體老闆應為其演算法「毒害社會」及侵蝕民主負責，並提議推動實名制社...

北海道新千歲機場傳墜樓事件 男子遭警盤問後從4F一躍而下亡

日本北海道新千歲機場23日上午發生墜樓意外，一名男子從航廈的4樓墜落，送醫搶救後確認身亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。