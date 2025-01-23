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中歐關係停滯 雙邊外交高層擬2月慕尼黑安全會議會見

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
歐盟執行委員會執行副主席兼對外事務高級代表卡拉斯。路透
歐盟執行委員會執行副主席兼對外事務高級代表卡拉斯。路透

自川普在2024年11月贏得美國總統選舉以來，歐盟與中國大陸的關係基本處於停滯狀態。歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）計劃將於2月在慕尼黑會見大陸外交部長王毅，這被視為歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的新委員會於去年底成立以來，雙方首次的正式會談。

南華早報報導，據知情人士透露，卡拉斯預計將於2月14日至16日舉行的年度慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）上，首次與中國大陸領導層進行面對面交流。這將是她自去年12月就任歐盟外交政策高級代表以來首次與中方領導層會晤。前一任的歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則曾經多次在慕尼黑安全會議上與王毅會面

報導指出，自歐盟執委會的新委員會於去年底成立以來，歐盟與北京之間尚未有實質性互動。今年唯一的一次正式交流，是歐洲理事會主席安科斯塔（Antonio Costa）與大陸國家主席習近平的通話。而歐盟執委會主席馮德萊恩21日在瑞士達沃斯的世界經濟論壇上曾與大陸國務院副總理丁薛祥有過短暫互動，不過當時雙方只是在講者休息室進出時握過一次手。

自川普在2024年11月贏得美國總統選舉以來，歐盟與中國大陸的關係基本處於停滯狀態。關於解決電動車貿易爭端的談判已經暫停，而中方對歐盟對電動車徵收關稅的預期報復尚未完全實現。歐盟消息人士表示，雙方都在觀望川普政府的初步政策方向，再決定是否調整各自的雙邊關係。

慕尼黑 歐盟

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