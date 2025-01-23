美軍在菲重新部署！堤豐飛彈系統可擊陸、俄 遷至另一未知地點

據路透社，菲律賓政府高級消息人士稱，美國軍方已將可發射多用途導彈、射程可達數千公里的「堤豐」發射器從菲律賓佬沃機場轉移到呂宋島的另一個地點。

報導稱，發射裝置中的「戰斧」巡弋飛彈可以從菲律賓打擊中國和俄羅斯的目標；它還攜帶的SM-6飛彈可以打擊200公里（165英里）以外的空中或海上目標。菲律賓政府高級消息人士說，重新部署將有助於確定將飛彈電池轉移到新發射位置的位置和速度。這種機動性被視為提高他們在衝突中生存能力的一種方式。

美國明德大學蒙特雷國際研究學院的傑弗瑞．路易斯表示，衛星圖像顯示，砲組及其相關設備最近幾週在拉瓦格國際機場裝載到 C-17 運輸機上。根據路透社看到的圖像，覆蓋「堤豐」設備的白色雨篷也被拆除，此前未曾報導過。

報導稱，「堤豐」系統是美國在亞洲集結各種反艦武器計畫的一部分。負責監督該地區美軍的印度太平洋司令部告訴路透社，「堤豐」已在菲律賓境內進行遷移。印度太平洋司令部和菲律賓政府都拒絕透露系統被轉移到的具體位置。

印度太平洋司令部司令馬修．科默表示：「美國政府與菲律賓政府就MRC 部署的各個方面（包括地點）進行了密切協調。」MRC指的是「堤豐」的正式名稱「中程力量（Mid Range Capability）」的首字母縮寫。

科默補充說，搬遷並不意味著電池將永久留在菲律賓。

這一武器系統是2024年4月在訓練演習中首次在菲律賓部署，遭到了中國的嚴厲批評。 9月，當美國表示沒有立即將「堤豐」級驅逐艦撤出菲律賓的計畫時，中國和俄羅斯譴責這項部署加劇了軍備競賽。

報導稱，儘管美國軍方拒絕透露將在印度-太平洋地區部署多少枚SM-6飛彈，但根據概述軍事採購的政府文件，未來五年內將購買800多枚SM-6飛彈。文件顯示，美國庫存中已有數千枚戰斧飛彈。兩種飛彈都是雷神公司的產品。