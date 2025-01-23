「讓社群媒體再次偉大」西班牙總理稱演算法毒害社會 倡推動實名制

西班牙總理桑傑士今天在世界經濟論壇（WEF）表示，社群媒體老闆應為其演算法「毒害社會」及侵蝕民主負責，並提議推動實名制社群媒體以打擊假帳號。

綜合法新社與路透社報導，桑傑士（Pedro Sanchez）表示，他將在歐盟理事會（European Council）一場會議中提議，透過將用戶資料綁定「歐盟數位身分錢包」（EU Digital Identity Wallet），推動實名制社群媒體，並讓演算法更加透明。

在全球首富暨社群平台X老闆馬斯克（Elon Musk）協助美國總統川普再度入主白宮，還貿然插手歐洲政治後，外界對於利益衝突的憂心急劇升高。

桑傑士說：「如果小餐館供應的食物害顧客中毒，老闆得承擔責任；如果社群媒體巨頭的演算法毒害我們社會，也應該追究他們的責任。」

桑傑士在瑞士達沃斯（Davos）舉辦的世界經濟論壇中以英語致詞時表示，社群媒體如今「負面影響很大，藏在演算法深處，猶如隱身特洛伊木馬腹中的侵略者」。

他提到，為了打擊假資訊、仇恨言論、騷擾以及在匿名掩護下迅速擴散的機器人帳號，社群媒體用戶有必要將帳號綁定某種形式身分認證，所有平台都應綁定「歐盟數位身分錢包」，以利追究潛在罪犯的責任。

桑傑士也說，監管機構應能夠「強制打開社群媒體演算法的黑箱」、「如果科技巨頭的演算法毒害社會，應該追究他們的責任」。

他最後說道，「讓我們阻止那些想要把它們（數位平台）變成武器，摧毀我們民主的人」，並套用川普「讓美國再次偉大」的競選口號說，「且讓社群媒體再次偉大」。