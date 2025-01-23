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北海道新千歲機場傳墜樓事件 男子遭警盤問後從4F一躍而下亡

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本北海道新千歲機場23日上午傳墜樓意外，一名男子從航廈的4樓墜落，送醫搶救後確認身亡。取自X
日本北海道新千歲機場23日上午傳墜樓意外，一名男子從航廈的4樓墜落，送醫搶救後確認身亡。取自X

日本北海道新千歲機場23日上午發生墜樓意外，一名男子從航廈的4樓墜落，送醫搶救後確認身亡。

HBC報導，北海道新千歲機場航廈23日上午9時左右，一名男子從4樓墜落，當時他從4樓電扶梯附近跳下。

警方與消防人員表示，墜樓的是一名成年男性，而救護人員趕往現場時，他已經心肺功能停止，送往醫院搶救後被確認死亡。

內部人士指出，當時男子闖入航廈內的管制區域，因此遭到警察盤查訊問，沒想到他卻突然暴走，隨即從天井處一躍而下。現場商店的店員則表示，事發當時曾聽到3名警察大喊阻止男子的聲音。截至目前，皆未影響機場和飛機營運。

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墜樓 新千歲機場 警察

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