日擬於距台最近與那國島部署飛彈 防相盼當地理解

日本防衛大臣中谷元昨天訪問距離台灣最近的日本與那國島，並會晤與那國町長系數健一，希望對方能理解防衛省為了根本性強化防衛力，在與那國島新部署飛彈部隊的計畫。

日本放送協會（NHK）、「日本經濟新聞」報導，防衛省2023年已在石垣駐屯地，部署距離台灣最近的飛彈部隊；而與那國島就位在石垣島西邊，行政區域劃分屬於沖繩縣與那國町。

防衛省著眼中國等國，為了根本性強化國防，規劃在與那國島的陸上自衛隊駐屯地，新部署能攔截彈道飛彈的地對空飛彈部隊。

中谷元昨天會晤系數健一時表示，「面對嚴峻的安全保障（國防）環境，強化西南地區的防衛體系是要緊的課題」，希望對方能理解防衛省的計畫。

系數表示有意合作的同時，也希望中央強化支援當地建設有防空功能的公務機構。

中谷元本月21至22日造訪沖繩縣先島群島，期間視察石垣島及與那國島上的陸上自衛隊駐屯地等地。

日本政府鑑於先島群島接近台灣，著眼台灣可能發生緊急事態（台灣有事），逐步轉移防衛重點到當地。