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越南總理會澤倫斯基 暗示願為俄烏和談提供地點

中央社／ 河內23日專電

美國總統川普喊話要終結俄烏戰爭之際，越南總理范明正近日在瑞士與烏克蘭總統澤倫斯基見面時表示，越南願意提供地點並盡最大努力規劃活動，為全球衝突找出和平解決方案。

川普（Donald Trump）上任前後多次表示要終結俄羅斯在烏克蘭的戰爭。川普21日在華府接受媒體訪問時指出，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）拒絕就終結烏克蘭戰爭的協議進行談判，他可能會對俄羅斯祭出新的制裁。

越南政府新聞網報導，范明正（Pham Minh Chinh）當地時間21日晚間在瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇（WEF）峰會期間和澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）短暫會面，談及越南對俄烏戰爭的立場與態度。

根據報導，范明正強調，越南做為國際社會負責任的成員，曾舉辦美國與北韓第二次高峰會（川普與北韓領導人金正恩會面）；越南願意提供地點盡最大努力規劃各種活動，為全球衝突找出和平解決方案。

范明正重申越南在俄烏衝突議題上的平衡、客觀、一貫立場，也就是各種爭端應該透過和平方式解決，符合聯合國憲章與國際法的基本原則，包括尊重所有國家的領土完整與主權獨立，不使用武力或威脅使用武力，考慮到有關各方的正當利益，支持國際社會調解努力，根據聯合國憲章與國際法，在相關各方參與下，尋求和平解決衝突的長久措施。

范明正說，越南願意參與國際社會促進對話、尋找和平解決方案的努力，以早日結束當前衝突。

另越南年輕人報（Tuoi Tre）去年底曾報導，俄羅斯國際事務委員會專案經理蘇霍維科夫（KonstantinSukhoverkhov）表示，針對俄烏戰爭展開磋商的美俄峰會很有可能在越南舉行。

報導提到，川普和蒲亭2017年到越南峴港（DaNang）參加亞太經濟合作會議（APEC）時就曾見面，川普當時在會議歡迎儀式上主動和蒲亭握手與合影。此外，川普與金正恩2019年在越南首都河內市舉行會談。

俄烏戰爭 川普 越南

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