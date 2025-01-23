日防相視察沖繩直升機故障迫降 無人受傷
日本防衛大臣中谷元昨天視察沖繩縣時，搭乘陸上自衛隊直升機前往與那國機場時，直升機發動機儀表在石垣島周邊空域故障，飛機返航並緊急降落在新石垣機場，無人受傷。
「琉球新報」報導，這架CH-47JA契努克直升機，隸屬於陸上自衛隊第15旅團，當時中谷元就在這架飛機內。
陸上自衛隊第15旅團昨晚就此說明，「這是慎重起見的預防性降落」。
「讀賣新聞」指出，這起事件無人受傷。當時包含中谷元在內機上有17人。
中谷元後來換搭其他飛機，再度啟程前往與那國島。
日本放送協會（NHK）報導，陸上自衛隊表示，原先顯示故障的直升機經檢查後並未發現問題，之後仍飛往與那國島，不過欲返回石垣島之際再度顯示故障，因此目前仍留在與那國島持續接受檢查。
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