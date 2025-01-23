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金融時報：運載飛彈推進劑原料船從中國駛往伊朗

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

英國「金融時報」今天援引兩個西方國家的安全官員情報報導，兩艘運載飛彈推進劑原料的伊朗貨船將在未來幾週從中國駛往伊朗。

「金融時報」指出，懸掛伊朗國旗的Golbon號和Jairan號，預計載運超過1000公噸的過氯酸鈉。過氯酸鈉用於製造過氯酸銨，而過氯酸銨是飛彈固體推進劑的主要成分。

報導指出，過氯酸銨是受飛彈技術出口管制協議（Missile Technology Export Control Regime）管控的化學物質之一。

根據「金融時報」，兩位官員表示，這些過氯酸鈉可生產960公噸過氯酸銨，足以製造1300公噸推進劑，為260枚伊朗中程飛彈提供燃料。

報導還說，這些過氯酸鈉是要運給伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps），裝有這種化學物質的34個6公尺貨櫃已裝載到Golbon號，已於昨天從中國岱山島出發。

據稱，Jairan號預計2月初載運22個貨櫃離開中國。上述官員告訴「金融時報」，這兩艘隸屬伊朗實體的船隻，預計會在不停靠任何港口的情況下，歷經3週航行抵達伊朗。

「金融時報」報導，上述官員還說，這些化學物質在上海以北的太倉港裝載到Golbon號上，目的地是波斯灣伊朗南部的阿巴斯（Bandar Abbas）。

報導指出，船舶追蹤服務網站Marine Traffic數據顯示，Golbon號在岱山島外海停留至少幾天後，於昨天離開。Marine Traffic顯示，Jairan號今天清晨的位置，在浙江寧波海岸岱山以南約75公里處。

「金融時報」表示，這些官員無法透露北京是否知道這些貨物。

2023年，美國對中國、香港和伊朗的個人與實體實施制裁，包括伊朗駐北京武官，原因是他們協助伊朗彈道飛彈開發的關鍵參與者取得零件和技術。

伊朗 北京 彈道飛彈

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