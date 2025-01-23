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陸公民於阿富汗塔哈爾省被殺 伊斯蘭國組織稱對此負責

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

一名中國公民近日在阿富汗塔哈爾省被槍殺，外媒報導，阿富汗的伊斯蘭國（Islamic State）分支伊斯蘭國呼羅珊組織（IS-Khorasan）聲稱對這起致命槍擊事件負責。該恐怖組織在其媒體阿馬克新聞社（Amaq）上表示，其「士兵」使用自動武器瞄準了這名中國男子。

彭博報導，塔利班發言人稱，這名中國籍男子21日被身份不明的襲擊者槍殺，當時他與阿富汗同事正在前往塔哈爾省的達什提卡拉（Dasht-e-Qala）地區，鄰近阿富汗的北方鄰國塔吉克。

美國之音報導，塔哈爾省警察局長阿克巴爾（Mohammad Akbar）表示，該中國公民與他的翻譯一起乘車前往達什特卡拉區時，車輛遭到伏擊。阿克巴爾表示，外國遊客在開始公路旅行之前必須通知當地警方，但這名中國公民沒有這樣做。這名警官補充，對襲擊事件的調查正在進行中。

阿富汗內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qani）也向法新社表示，該中國公民開設了一家礦業公司，「我們為他指派了安全人員。但那一天他和翻譯出門的時候並沒有通知警方」。

此次中國公民在阿富汗被槍殺是2022年12月以來的首起。2022年12月，伊斯蘭國呼羅珊武裝分子襲擊阿富汗首都喀布爾一家深受中國投資者歡迎的飯店「桂園」。那次襲擊造成三名阿富汗人死亡，18人受傷，其中包括五名中國公民。

2021年8月，塔利班重新控制阿富汗。自塔利班掌權以來，中國是第一個任命駐阿富汗大使的國家，並承認塔利班駐北京大使。中國還加強了與事實上的喀布爾政府的雙邊貿易和投資關係，以幫助穩定阿富汗經濟並應對嚴重的人道主義危機。

自塔利班接管以來，中國投資者已與喀布爾簽署了阿富汗採礦和石油領域的重要協議。分析人士認為，出於安全關切，中國正加強與塔利班的外交和經濟接觸，以防止塔利班再次陷入混亂，避免武裝分子利用阿富汗領土作為基地，針對中國利益發動恐怖襲擊。

伊斯蘭國 塔利班 阿富汗

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