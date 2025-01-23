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葉門胡塞釋放被劫持船員 暗示結束攻擊紅海商船

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
胡塞表示，在以色列和哈瑪斯達成停火協議後，可能停止攻擊行經紅海的船隻。圖為一名胡塞支持者在以哈達成停火協議後，於街上揮舞巴勒斯坦旗幟。歐新社
胡塞表示，在以色列和哈瑪斯達成停火協議後，可能停止攻擊行經紅海的船隻。圖為一名胡塞支持者在以哈達成停火協議後，於街上揮舞巴勒斯坦旗幟。歐新社

葉門叛軍團體青年運動組織（Houthis，又譯胡塞）在紅海海域扣押汽車運輸船Galaxy Leader一年多後，已釋放劫持的船員，並表示，在以色列和哈瑪斯達成停火協議後，可能停止攻擊行經紅海的船隻。

胡塞上周周末表示，只要以哈停火協議有效，可能停止攻擊紅海船隻。但大型貨櫃輪運營商表示，還要一段時間，才能保證紅海航線安全無虞。

胡塞2023年11月登上Galaxy Leader號，是該組織在紅海南端攻擊的首批船隻之一，此後該船一直在葉門海岸下錨，船上的25名船員分別來自菲律賓、羅馬尼亞、保加利亞、烏克蘭及墨西哥。船東和經紀人表示，胡塞共襲擊100多艘船隻，擊沉了兩艘，並迫使貨櫃輪船繞行南非航線。

胡塞領導人胡提（Abdul Malik al-Houthi），釋放Galaxy Leader船員，符合我們聲援加薩與支持停火協議的框架，若停火協議失敗，該組織可能會恢復襲擊。

白宮22日宣布，美國總統川普已簽署一項命令，再度把胡塞列為外國恐怖主義組織。前總統拜登在2021年撤銷胡塞的這個標籤，表示有必要緩解當地人民苦痛，這個標籤可能增添葉門人道救援的複雜度，但此後胡塞已頓祥經紅海和亞丁灣的船舶，發動一連串的飛彈與無人機攻擊。

紅海 羅馬尼亞 葉門

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