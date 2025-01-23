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一中國公民在阿富汗塔哈爾省被殺 阿富汗展開調查

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
一大陸公民在阿富汗被殺。而中國大陸是第一個向阿富汗塔利班政府派駐大使的國家。圖為阿富汗當局之前釋出的圖片，中國新任駐阿富汗大使趙星（灰衣）和塔利班領導人握手。(美聯社)
一大陸公民在阿富汗被殺。而中國大陸是第一個向阿富汗塔利班政府派駐大使的國家。圖為阿富汗當局之前釋出的圖片，中國新任駐阿富汗大使趙星（灰衣）和塔利班領導人握手。(美聯社)

據彭博社報導，塔利班發言人稱，一名中國公民在阿富汗塔哈爾省被殺。

報導稱，這名中國籍男子1月21日被身份不明的襲擊者槍殺，當時他與阿富汗同事正在前往達什提卡拉（Dasht-e-Qala）地區。Dasht-e-Qala是塔哈爾省的一個區，鄰近阿富汗的北方鄰國塔吉克。

塔哈爾省警察局發言人稱，已經啟動對此事的調查。

另路透社報導說，該省警方還表示，陪同受害者的一名口譯員沒有受傷。報導說，目前還不清楚這次攻擊的幕後黑手，或者是否是由激進分子所為。

在美軍2021年8月全部撤離阿富汗，阿富汗政府垮台後，2001年被推翻後逐步強化勢力的塔利班接管政權，發誓要恢復這個飽受戰爭蹂躪的國家的安全。不過，各種襲擊仍然持續，包括伊斯蘭國聲稱2022年對喀布爾一家深受中國投資者歡迎的酒店的襲擊。

另去年發生過一起針對外國人的攻擊，當時恐怖組織「伊斯蘭國呼羅珊」（ISIS-K）在中部巴米揚省槍殺了三名西班牙公民和三名阿富汗人。

據美國之音，中國近幾年極力發展與塔利班的關係，希望加強貿易和投資聯繫，是第一個向塔利班政權任命大使的國家。大陸外交部發言人毛寧在周三的例行記者會上被問及在當地採礦公司工作的一位中國工人被殺之事時稱不了解相關情況，但她說「相信中國駐阿富汗使館會追蹤了解，盡全力保護中國公民的合法權益和人身安全。」

中國駐阿富汗大使館1月21日在微信公眾號對中國公民發出警告，稱阿富汗近期安全情勢惡化，持槍搶劫事件頻繁，提醒在阿中國公民、企業和機構提高防範意識，保持高度警惕，確保人身和財產安全。

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