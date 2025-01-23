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暴風軍團淪炮灰！BBC：北韓部隊援俄3個月已1000人戰死
BBC引述西方官員消息報導，北韓部隊在俄烏戰爭中援助俄軍，赴俄羅斯西部庫斯克地區參戰，僅3個月已有近40%官兵傷亡。
報導引述多名不具名西方官員透露，北韓派出約1.1萬名士兵援俄，已有4000人在戰爭中陣亡、受傷、失蹤或被俘。截至1月中旬，約1000人已喪命。
報導稱，此一傷亡數字若獲證實，北韓軍隊恐難持續援俄。目前還不清楚北韓的傷兵在哪裡接受治療，也不清楚何時會補充兵力。
據報導，北韓派出的是有「暴風軍團」之稱的精銳兵種，但訓練和裝備都不足。
前英國陸軍戰車指揮官戈登上校（Col Hamish de Bretton-Gordon）表示，北韓士兵「幾乎沒有受過訓練」，又由他們聽不懂指令的俄羅斯軍官指揮。
戈登直言，坦白說他們毫無勝算。俄羅斯軍官對他們的關注程度比不上對俄國士兵的關心。他們被送進戰場成為炮灰，生還的可能性微乎其微。
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