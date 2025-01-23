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德國阿沙芬堡驚傳持刀襲擊2死3傷！ 阿富汗嫌疑人被捕

中央社／ 柏林22日專電
德國巴伐利亞邦阿沙芬堡（Aschaffenburg）22日晚間驚傳持刀襲擊幼兒園學童事件，造成2人死亡，3人受傷。警方目前逮捕嫌疑人，圖為民眾舉標語抗議殺人暴行。 路透
德國巴伐利亞邦阿沙芬堡（Aschaffenburg）22日晚間驚傳持刀襲擊幼兒園學童事件，造成2人死亡，3人受傷。警方目前逮捕嫌疑人，圖為民眾舉標語抗議殺人暴行。 路透

德國巴伐利亞邦阿沙芬堡（Aschaffenburg）22日晚間驚傳持刀襲擊幼兒園學童事件，造成2人死亡，3人受傷。警方目前逮捕1名28歲阿富汗嫌疑人。

巴伐利亞邦內政部長赫爾曼（Joachim Herrmann）表示，受害者是1名摩洛哥裔2歲男孩和1名41歲的路人。嫌疑人「突然且故意」用菜刀襲擊一名路過的幼兒園學童。另一名41歲的路人可能是為了保護其他孩童免於死亡，出手干預卻因而送命。

另有3名傷者，包括另1名兒童、1名61歲的男子，和1名帶孩子外出的幼兒園老師。

被警方逮捕的28歲嫌疑人來自阿富汗，他在2022年11月中旬入境德國，過去至少3次因為暴力犯罪被逮捕，每次都接受精神病治療並被釋放。約一個半月前他以書面宣布自願離境，亦即結束在德國的庇護程序。

赫爾曼說，警方對該名阿富汗人嫌疑人住處進行搜索，沒有發現任何伊斯蘭主義動機的證據，「目前最主要的猜測方向是他明顯的精神疾病」，警方在住處發現相關藥物。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在聲明中表示，這是一起難以置信的恐怖行為，「肇事者是來我們這裡尋求保護的，但被誤解的寬容是徹底不適當的」，當局必須緊急查明肇事者為何仍在德國。

蕭茲晚間在總理府與安全部門負責人會面，聯邦內政部長費瑟（Nancy Faeser）也參加會談。費瑟向遇難兒童的父母與「在這起殘忍行為」中喪命的男子家屬表示哀悼，並祝福重傷者能夠康復。

基督教民主聯盟（CDU）黨主席兼總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz）表示，「深感震驚」。他說，「這種情況不能再繼續下去」，「我們必須且將會恢復法律與秩序。」

德國另類選擇黨（AfD）黨主席兼總理候選人韋德爾（Alice Weidel）除了對罹難者親屬和傷者表示慰問外，也呼籲持續驅逐必須離境的移民。

莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）黨主席瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）呼籲改變難民政策。她批評，在曼罕（Mannheim）和索林根（Solingen）事件後政府沒有採取任何行動，「這是總理和內政部長在第一線的失敗」，「他們對今後每一次恐怖行為負上政治責任。」

幼兒園 德國 阿富汗

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