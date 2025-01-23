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川普將大規模驅逐移民！墨西哥建大型臨時帳篷 安置被遣返公民

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
墨西哥政府正在美墨邊境城市建造大型臨時帳篷，安置即將被遣返的公民。法新社
墨西哥政府正在美墨邊境城市建造大型臨時帳篷，安置即將被遣返的公民。法新社

墨西哥政府正在北部接近美國邊境的華雷斯城，建造大型臨時帳篷，以便美國總統川普落實大規模遣返非法移民的計畫後，安置被驅逐的墨西哥人。

路透報導，華雷斯城官員利孔（Enricke Licon）22日表示，華雷斯城的臨時避難所能夠容納數千人，且將在幾天內完工，稱「這是史無前例的。」

墨西哥當局計畫在北部9個城市設立安置點，將會向被遣返者提供糧食、臨時居所和醫療等援助，亦已經安排巴士車隊，接載被遣返的墨西哥人返回家鄉。

當地智庫估計，目前有近500萬名墨西哥人在美國未獲居留許可，不少是來自南部和中部逃離貧窮和暴力的難民。

墨西哥政府表示，已準備好應對大規模驅逐出境的可能性。但移民團體對此表示懷疑，擔心大規模驅逐加上川普阻止移民進入美國的舉措，能會迅速導致墨西哥邊境城市飽和。

墨西哥 移民 美國

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