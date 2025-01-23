中國公民阿富汗遇害 伊斯蘭國坦承行凶

阿富汗警方今天表示，一名中國礦業工作者昨天在阿富汗北部遇害。根據聖戰士活動監測網站，極端組織「伊斯蘭國」（IS）地方支部已坦承行凶。

阿富汗北部塔喀省（Takhar）警方發言人哈卡尼（Mohammad Akbar Haqqani）告訴法新社，這位中國公民昨天晚間在塔喀省旅行期間遭「不明武裝男子」殺害。

哈卡尼指出，這位中國公民「出於不明原因」在當地旅行，沒有通知安全官員。這些官員通常會陪同中國公民在該國旅行。

根據聖戰士活動監測網站「賽德情報集團」（SITEIntelligence Group），IS的地方支部今天已坦承行凶。

「賽德情報集團」指稱：「IS發布了一份公報，通報戰士們在塔喀省對一輛載有『共產黨中國人』的車輛開火…。」