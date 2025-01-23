「攻烏是摧毀俄」 川普罕見批普亭

俄羅斯總統普亭廿日恭賀美國總統川普再度執政，其勝選「讓人心服口服」。但川普幾小時後在白宮說出迄今對普亭最強烈的公開批判，指稱普亭發動戰爭攻打烏克蘭是在「摧毀俄羅斯」。

川普廿日晚間在橢圓形辦公室被媒體問到俄烏戰爭時說，普亭打得很辛苦，現在肯定不開心、過得不是很好，「俄羅斯比較大，有更多軍人可以犧牲，但這不是治國之道」。

紐約時報廿一日分析，川普這段發言凸顯為何過去幾個月，俄羅斯對川普重返白宮大多保持沉默；俄國官員非常了解川普難以捉摸。

川普與普亭之間關係隨時可能變化。川普說，可能很快就會與普亭通話。俄羅斯外交顧問鄂夏柯夫廿一日說，俄方正評估川普的發言，仍在等候川普幕僚接洽與普亭通話事宜，「我們已準備好與美國新政府就烏克蘭衝突展開對話」。

川普競選期間曾稱上台前就有辦法停止俄烏戰爭，不過廿日被媒體問到如何辦到時，川普回答「我必須跟普亭談，我們會想辦法」。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基廿一日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表談話說，若與俄羅斯達成停火協議，烏克蘭至少需要廿萬名歐洲維和人員來實現停火。

美國之音報導，澤倫斯基說，烏克蘭在停火協議期間最好的防禦就是加入北約。雖然大多數歐洲國家支持烏克蘭加入北約，但德國和美國反對。匈牙利和斯洛伐克領導人親俄，也反對烏國加入北約。

澤倫斯基也呼籲歐洲國家考慮川普要求，將軍費增至ＧＤＰ百分之五，稱「如果國防開支需要ＧＤＰ的百分之五，那就這樣吧，別忘了，歐洲國家和俄國沒有隔著海洋」，並指歐洲需要制定統一的安全和國防政策。澤倫斯基並透露，基輔當局正努力安排「川澤會」。