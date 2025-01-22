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日JR長野站傳隨機傷人 1死2傷

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
日本警方廿二日在JR長野站兇案現場拉起封鎖線，並採集證據。美聯社
日本警方廿二日在JR長野站兇案現場拉起封鎖線，並採集證據。美聯社

日本放送協會（NHK）報導，日本長野縣JR長野站22日晚間發生1名男子持刀隨機攻擊事件，共2男1女受傷，其中1人死亡，兇手仍在逃。

警方表示，當地時間20時（台灣時間19時），JR長野站善光寺出口有3人遭歹徒殺傷，1名40多歲男子送醫後不治，另1名男子重傷，至於女子則是逃跑時跌倒受傷。

兇嫌約40多歲，身高約170公分，身形削瘦。由於被害人皆表示不認識兇嫌，警方研判兇嫌是隨機犯案後逃逸。

附近一間酒吧員工表示，「我看到2輛救護車、1輛警車駛過，車站前擠滿人，歹徒還沒被抓，我很怕回家路上有危險」。

1名便利商店員工受訪時說，「晚上20時左右，車站前聚滿人群，還有救護車，我還想發生什麼事，這時有客人讓我看地磚上都是血跡的照片，還說好像有人受傷了」。

警方已在現場周邊設下封鎖線並追捕歹徒。

案發後救護車與警車隨即趕往現場，將傷者送醫。（美聯社）
案發後救護車與警車隨即趕往現場，將傷者送醫。（美聯社）

救護車 日本 死亡

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