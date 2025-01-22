德國基民黨魁梅爾茨：若當選總理將提升工業競爭力

德國最大在野黨基民黨（CDU）主席梅爾茨日前出席世界經濟論壇，與論壇主席布倫德對談。梅爾茨在談話中闡述對德國經濟改革、能源政策、社福與移民挑戰的看法，強調若當選總理，未來政策核心將圍繞在「提升德國工業競爭力」。

德國2月將舉辦聯邦大選，現任總理蕭茲（OlafScholz）與梅爾茨（Friedrich Merz）21日參加在瑞士達沃斯舉辦的「世界經濟論壇」（WEF），相較蕭茲中規中矩的演說，以對話方式和論壇主席布倫德（BørgeBrende）提問直球對決的梅爾茨更顯氣勢。

對談開始，布倫德即詢問梅爾茨，成為下屆總理的可能性有多大。梅爾茨不假思索回應，「100%」。旋即闡述若勝選，將立刻處理他認為當前德國面臨的3大問題。

首先是過高的能源價格，梅爾茨表示，上任後將挪用聯邦政府過去為支持工業脫碳所設立的「氣候與轉型基金」，來支付電網成本以壓低能源價格。

接著是未經審查赴德的移民，梅爾茨說，當前德國有超過50萬移民透過家庭團聚的方式來到德國，上任後他將制止這些未經任何就業資格審查的移民來德國。

最後是拯救德國工業競爭力，梅爾茨認為，製造業是德國重中之重，未來政府在制定每項決策前，無論是氣候還是勞動政策，都會思考「這是否有利提升德國工業競爭力」。

他也批評2023年4月蕭茲領導的聯合內閣，關閉德國最後3座核電廠的決定。梅爾茨指出此舉對德國經濟造成「毀滅性影響」，強調重啟與建設新一代核電廠、支持核融合技術，是未來由他領導的政府的能源政策選項。

此外，為整頓勞動市場，梅爾茨提出將針對失業者大幅削減公民金（Bürgergeld），根據聯邦統計局（Destatis）數據，德國當前約有550萬人領取每月由政府撥付約560歐（約新台幣1萬9000元），幫助維持基本生存的公民金。

使用這項社會福利的公民除了貧困家庭的兒童與青少年、因健康問題無法工作的人，還有占領取公民津貼總人數約1/3的長期失業者。

梅爾茨認為，應取消或大幅削減長期失業者的公民津貼，讓「工作比不工作更具吸引力」，促使更多失業者回歸勞動市場。

雖然大力批評蕭茲政府的政策，但當布倫德問到，選後將與哪些政黨組成國會過半的聯合內閣時，梅爾茨表示蕭茲所屬的社民黨（SPD）與綠黨（Grüne）都可以，但堅決排除極右翼另類選擇黨（AfD）組閣。

梅爾茨強調，若當選德國總理，預計延續蕭茲政府的外交與國際貿易政策，包括持續強化與歐盟連結、支持與推動南方共同市場（Mercosur）和墨西哥貿易協定，和在對外事務上主張脫歐、萬事「德國優先」的另類選擇黨有巨大差異。