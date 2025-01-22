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日JR長野站前爆隨機傷人…3人遭持刀襲擊急送醫 其中1人心肺停止

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日JR長野站前爆隨機傷人…3人遭持刀襲擊急送醫 其中1人心肺停止

中央社／ 東京22日專電
位於JR長野車站善光寺口的巴士圓環附近，有2名男性及1名女性遭人持刀襲擊，3人被送醫急救。示意圖／AI生成
位於JR長野車站善光寺口的巴士圓環附近，有2名男性及1名女性遭人持刀襲擊，3人被送醫急救。示意圖／AI生成

日本長野縣警方表示，今晚8時（台灣時間7時）左右，JR長野車站附近發生一起3名民眾遭人持刀襲擊事件，其中1名男性呈現心肺停止狀態。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，長野市消警表示，今晚8時5分左右，位於JR長野車站善光寺口的巴士圓環附近，有2名男性及1名女性遭人持刀襲擊，3人被送醫急救。

其中一名40多歲男性呈現心肺停止狀態，另一名男性受傷，意識清楚，一名40多歲女性因跌倒腦部受傷。

持刀行兇者犯案後逃逸，警方正朝殺人未遂的方向偵辦。

JR 日本 殺人未遂

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