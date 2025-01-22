傳計劃將48名維吾爾人遣送中國大陸 泰國當局否認
泰國當局今天否認有立即將被關押在移民拘留中心的48名維吾爾人遣返中國大陸的計畫。聯合國（UN）專家示警，如果他們返回中國大陸，可能會面臨酷刑。
法新社報導，中國大陸被控在新疆地區嚴重侵犯維吾爾人的人權。這些維吾爾人10多年前逃離中國大陸，並一直生活在被遣返的恐懼中。
人權組織表示，泰國政府計劃立即將他們遣返，而聯合國專家昨天敦促泰國當局「立即停止」可能的遣送行動。
泰國當局則一再否認存在此類計畫。
不願透露姓名的移民局高層官員今天告訴法新社：「這項決定將由國家安全委員會做出，目前為止還沒有（將他們送回的）命令。」來自國家安全委員會的官員也告訴法新社「沒有命令」。
在此之前，泰國警察總長奇提拉（KitratPhanphet）20日表示，「泰國警方和移民局並未收到任何有關遣返的報告」。
當被問及被關押的維吾爾人，中國大陸外交部發言人毛寧表示「不瞭解具體情況」。她在北京的例行記者會中還說：「我們堅決打擊任何形式的非法移民活動，反對任何縱容甚至支持非法移民的行為。」
這48名維吾爾人分別在2013年及2014年被逮捕，目前被關押在泰國各地的移民中心。
聯合國專家指出，他們在跨越泰國邊界尋求保護時被拘留，據稱他們已被單獨拘留超過10年，且無法與律師或家人聯繫。
聯合國專家敦促泰國協助這些維吾爾人申請庇護，並取得人道援助。專家表示：「我們認為這些人不應該被遣返回中國大陸…我們擔心他們可能會遭遇不可逆轉的傷害。」
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