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花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 「頭部遭重創」疑認識凶嫌

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花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 「頭部遭重創」疑認識凶嫌

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
花旗銀行在倫敦的一處辦公室，2017年11月資料照。路透
花旗銀行在倫敦的一處辦公室，2017年11月資料照。路透

英國廣播公司（BBC）報導，43歲花旗銀行高階女性主管奇隆齊（Marianne Kilonzi）17日晚間被發現遭打死，陳屍在英國倫敦東南方烏爾威治（Woolwich）的住處。

奇隆齊生前在花旗銀行擔任貿易和營運資產銷售副總裁。根據驗屍檢查，其死因為鈍性創傷和頭部損傷。

當地警方說，調查人員認為奇隆齊和作案凶嫌認識，已展開謀殺調查，正試圖找尋一名已知姓名的人士；據信對公眾沒有更廣泛風險。

BBC指出，一名花旗銀行發言人說，對痛失同僚深感哀傷，該公司的心在此艱難時刻與死者家屬和友人同在。

BBC 創傷 殺人 花旗 英國

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