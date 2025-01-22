聽新聞
0:00 / 0:00
花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 「頭部遭重創」疑認識凶嫌
英國廣播公司（BBC）報導，43歲花旗銀行高階女性主管奇隆齊（Marianne Kilonzi）17日晚間被發現遭打死，陳屍在英國倫敦東南方烏爾威治（Woolwich）的住處。
奇隆齊生前在花旗銀行擔任貿易和營運資產銷售副總裁。根據驗屍檢查，其死因為鈍性創傷和頭部損傷。
當地警方說，調查人員認為奇隆齊和作案凶嫌認識，已展開謀殺調查，正試圖找尋一名已知姓名的人士；據信對公眾沒有更廣泛風險。
BBC指出，一名花旗銀行發言人說，對痛失同僚深感哀傷，該公司的心在此艱難時刻與死者家屬和友人同在。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言