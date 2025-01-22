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日本延後引進3架F-35A戰機 因搭載軟體開發延遲

中央社／ 東京22日專電
圖為在三澤基地的F-35A戰機。圖／美聯社
圖為在三澤基地的F-35A戰機。圖／美聯社

日本防衛省昨天表示，原本預定2024會計年度（截至2025年3月底）部署於航空自衛隊三澤基地的3架美製F-35A匿蹤戰機交付時程將延遲至2025會計年度（2025年4月起至2026年3月底），主要是因搭載的軟體開發延遲。

日本共同社報導，原定2024會計年度部署於航空自衛隊三澤基地（青森縣三澤市）的3架F-35A匿蹤戰機交付時程將延至2025會計年度，訓練計畫有必要修正，但不至於影響防範領空遭入侵的措施。

日本防衛省計劃引進105架F-35A匿蹤戰機，已在三澤基地部署39架。2025會計年度以後，也預定將部分F-35A匿蹤戰機部署於小松基地（石川縣小松市），以替換F-15戰機。延遲交付的3架F-35A匿蹤戰機的部署基地將由三澤基地改為小松基地。

另外，預定部署於航空自衛隊新田原基地（宮崎縣）的6架可短程起飛、垂直降落的F-35B匿蹤戰機也確定延遲交付。

F-35 戰機 日本 自衛隊

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