涉貪2016年流亡尼加拉瓜 薩爾瓦多前總統傅內斯65歲過世

尼加拉瓜政府表示，薩爾瓦多第一位左派總統傅內斯（MauricioFunes）今天在尼加拉瓜過世，享壽65歲。遭貪腐指控的他於2016年流亡尼加拉瓜。

法新社報導，尼加拉瓜國營媒體刊載衛生部聲明說，2009年到2014年間領導薩爾瓦多的傅內斯於晚間9時35分「因嚴重慢性疾病」去世，但未具體說明死因。

衛生部於宣布死訊前幾個小時指出，傅內斯病情「因折磨他的慢性疾病而惡化」。

傅內斯遭控執政期間挪用國庫3.51億美元，並且受到其他貪腐指控，於2016年逃往尼加拉瓜，獲得庇護。

3年後，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府對他授予國籍。

薩爾瓦多法院還在審理傅內斯所涉5起刑事訴訟，包括侵占。他則主張自己是政治迫害受害者。