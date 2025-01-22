涉貪2016年流亡尼加拉瓜 薩爾瓦多前總統傅內斯65歲過世
尼加拉瓜政府表示，薩爾瓦多第一位左派總統傅內斯（MauricioFunes）今天在尼加拉瓜過世，享壽65歲。遭貪腐指控的他於2016年流亡尼加拉瓜。
法新社報導，尼加拉瓜國營媒體刊載衛生部聲明說，2009年到2014年間領導薩爾瓦多的傅內斯於晚間9時35分「因嚴重慢性疾病」去世，但未具體說明死因。
衛生部於宣布死訊前幾個小時指出，傅內斯病情「因折磨他的慢性疾病而惡化」。
傅內斯遭控執政期間挪用國庫3.51億美元，並且受到其他貪腐指控，於2016年逃往尼加拉瓜，獲得庇護。
3年後，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府對他授予國籍。
薩爾瓦多法院還在審理傅內斯所涉5起刑事訴訟，包括侵占。他則主張自己是政治迫害受害者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言