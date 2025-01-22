新加坡成立選區範圍檢討委員會 預示國會大選將至

新加坡選舉局（ELD）今天宣布，總理黃循財已成立選區範圍檢討委員會（EBRC），這意味著這個城邦國家可能很快就會舉行國會大選。

路透社報導，新加坡通常會在選區範圍檢討委員會發布選區劃分報告後2個月內舉行大選。

新加坡「聯合早報」報導，選區範圍檢討委員會的職責是檢討現有選區範圍，根據各選區的選民人數變化，就選區範圍提出建議。委員會的報告會被用於決定各選區候選人及國會議員人數。

亞洲金融中心新加坡必須在今年11月底前舉行大選，但黃循財（Lawrence Wong）有權提前召開選舉。

由黃循財擔任秘書長的執政黨人民行動黨（People'sAction Party）幾乎肯定會在選舉中占據優勢，並贏得國會大多數席次，如同新加坡自1965年獨立以來每場選舉的結果。人民行動黨的得票率將成為衡量黃循財支持度的指標。

黃循財去年5月接替執政20年的李顯龍，成為新加坡總理。