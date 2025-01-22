日本參院改選前哨戰！東京都議員選舉6月22日投開票
日本東京都議員本屆任期將於7月22日屆滿，東京都選舉管理委員會今天決定6月13日公告選舉、6月22日投開票。這個時間主要是考量到避免跟夏天要舉行的參議院改選重疊。
日本經濟新聞報導，各政黨都把東京都議員選舉定位為參議院改選前哨戰，因此，東京都議員選舉結果可能對國政帶來影響。
2021年舉行的上屆東京都議員選舉，東京都知事小池百合子擔任特別顧問的地區政黨「都民第一會」席次減少，而席次增加的自民黨躍升為議會最大黨。
今年選戰主要也呈現自民黨和都民第一會爭搶第一大黨的態勢。至於曾參選東京都知事並拿到第2高票的廣島縣安藝高田市前市長石丸伸二，日前新成立的地區政黨「再生之道」動向也將受關注。
東京都議會截至1月22日止的各政黨席次，自民黨有30席、都民第一會27席、公明黨23席、共產黨19席及立憲民主黨14席等，其中支持小池百合子的自民黨、公明黨及都民第一會合計掌握過半席次，被視為知事執政黨。
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