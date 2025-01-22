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引發濟州航空慘重傷亡 南韓將拆除務安機場混凝土牆

中央社／ 首爾22日綜合外電報導
南韓濟州航空班機去年12月因滑出跑道，撞上跑道末端混凝土牆造成慘重傷亡。圖／歐新社
南韓濟州航空班機去年12月因滑出跑道，撞上跑道末端混凝土牆造成慘重傷亡。圖／歐新社

南韓濟州航空班機去年12月因滑出跑道，撞上跑道末端混凝土牆造成慘重傷亡，南韓國土交通部今天說，將拆除班機失事地點務安國際機場的混凝土牆。

路透社報導，雖然調查人員仍在調查濟州航空7C2216班機墜毀的原因，包括據傳遭到鳥擊。但專家表示，跑道末端支撐導航天線的巨大混凝土牆，有可能是使這場災難傷亡更加慘重的原因。

墜機事件後宣布的第一批廣泛改革中，當局說，他們將對7個機場的類似天線建造新地基或做其他調整，將天線安裝在地面以下，或採用易摧毀的結構，以降低風險，這些機場包括務安國際機場和南韓最繁忙機場之一的濟州國際機場。

國土交通部在聲明中說：「務安國際機場計劃完全拆除現有的混凝土牆，並將（儀表著陸系統）定位器重新安裝在易摧毀的結構。」

去年12月29日的墜機事故造成179人死亡，只有坐在波音737-800客機機尾附近的兩名機組人員倖存。

錄影片段顯示，這架客機在沒有放下起落架的情況下高速降落，滑過跑道盡頭撞上混凝土牆並爆炸。

機場跑道設計也因不符合安全標準而受到批評，促使當局擴大跑道後端沒有重大障礙物的安全區域。

國土交通部說，將確保所有機場都有240公尺長的跑道安全區，以滿足所有相關規定。墜機前，務安機場的跑道安全區大概有200公尺長。

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