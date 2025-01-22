巴西2024年野火燒毀土地遽增79% 總面積超過一個義大利

巴西環境監測機構今天表示，2024年巴西野火燒毀的土地總面積，超過義大利的國土面積。

法新社報導，環境監測平台「巴西生態系統地圖」（MapBiomas）表示，2024年巴西約3080萬公頃植被毀於野火，和2023年相比大幅攀升79%，同時也創下2019年以來野火燒毀的最大面積。

亞馬遜地區受影響最大，占燒毀總面積的57%。亞馬遜是世界重要的碳匯，也是全球生物多樣性熱點，

對巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）政府來說，這個數據令人沮喪。巴西將於11月於亞馬遜城市貝倫（Belem）舉辦第30屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP30）。

數據顯示，2024年野火燒毀的森林面積達850萬公頃，大幅超過2023年的220萬公頃，這也是亞馬遜地區野火燒毀的森林面積首次超過草原。

巴西生態系統地圖的阿倫卡（Ane Alencar）說：「這是一個可怕的指標，因為一旦森林發生過大火，未來就更容易發生火災。」

氣候變遷使植被變得更加乾燥，因此更容易燃燒。

但在巴西，野火主要原因還是牧場主人與農民。他們引火清理土地用於放牧與農業，這是政府難以遏制的犯罪行為。

魯拉雖將保護亞馬遜作為政府首要任務，但他在去年9月承認巴西面對一波波森林火災，尚未「百分之百準備好」，巴西政府將這些野火歸咎於「氣候恐怖主義」。

巴西政府本月稍早公布的數據顯示，龐大的亞馬遜地區歷經數個月的長期乾旱，2024年火災次數創17年來最高紀錄。