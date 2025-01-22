日本大阪通天閣近處火災 起火點恐是機車

日本大阪市知名地標通天閣附近的商店街內，昨天1棟建築物失火，導致這棟建物全燬且1人受傷。大阪府警察本部指出，停在1樓的機車當時激烈燃燒，懷疑這可能是起火點。

這場火災發生於昨天傍晚5時左右，地點在通天閣本通商店街。

「朝日新聞」報導，大阪府警察本部浪速警察署表示，災情包含浪速區1棟5層樓高的建築物全燬，燒燬面積約500平方公尺。

浪速警察署也說明，這棟建物內含遊戲中心，且數輛機車停放在1樓的倉庫，當時機車與其周遭激烈燃燒。

而這場火災也造成遊戲中心1名31歲男員工臉部受傷，所幸傷勢輕微。

浪速警察署目前懷疑起火點是機車，正在勘驗現場調查原因。