新加坡總理：美中不強迫選邊站 各國可助降衝突

美國總統川普就任，新加坡總理黃循財表示，美中互拚全球領導地位、競爭將加劇，但現階段不會全面脫鉤，只要美中能管理競爭、不強迫新加坡等國家選邊站、把世界分成兩個陣營，新加坡就能有所方向，各國可找到降低衝突風險的方法。

海峽時報（The Straits Times）今天報導，黃循財昨天在一場與數百名學生的對話中談及外交、住房和社會政策等議題。有關川普（Donald Trump）再度入主白宮、美中競爭持續加劇，黃循財表示，如果美國切斷與中國的聯繫，將對美國經濟和公民造成損害，美國製造產業、生產和進口的許多產品都來自中國，「現階段看不到會發生全面脫鉤」。

川普宣布OpenAI、軟銀、甲骨文3家企業預計將合資5000億美元創建一間新公司Stargate，在美國打造AI基礎設施，以德州資料中心為起點。川普表示，要將技術留在美國，中國及其他國家是美國競爭者。

黃循財認為，美中兩國都在競爭全球領導地位，雙方存在不信任與猜疑，儘管雙方都不希望直接衝突，但競爭將會加劇、人們擔心事情可能會有差錯；這樣的情況不僅體現在經濟領域，可能有更多貿易壁壘、技術脫鉤，誤判也可能發生於南海或台海等區域。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）宣示就職後參與由美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」（Quad）外長會議，根據國務院發布的聯合聲明，這4國重申致力強化自由開放印太區域的承諾，將維護及捍衛印太法治、民主價值、主權及領土完整。

黃循財表示，新加坡與美國有著「密切的夥伴關係」，包括國防、網路安全、核能等合作，相信在川普任期內可持續加強這樣的關係；只要美中兩國能管理競爭，而非強迫新加坡等國家選邊站、把世界分成兩個陣營，新加坡就能予以應對、有所方向，各國可以找到管理局勢、降低衝突風險的方法。

新加坡經常被選為敏感峰會或重要國際會議的地點。2018年6月12日，川普與北韓領導人金正恩在新加坡舉行峰會，時任白宮副發言人夏哈（Mr RajShah）在回答隨行媒體提問為何川金會選在新加坡時，說明原因「第一是安全、第二是中立、第三是有經驗。」 這裡的「有經驗」指的是2015年兩岸領導人在新加坡舉行的「馬習會」。