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防範俄國動手！澤倫斯基喊話：烏克蘭至少需要20萬維和人員實現停火

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表談話。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表談話。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表談話指，如果與俄羅斯達成停火協議，烏克蘭至少需要20萬名歐洲維和人員來實現停火，並呼籲歐洲考慮川普要求的國防支出提高到GDP的5%。

美國之音報導，澤倫斯基在川普再次任職的隔日說，歐洲必須「照顧好自己」。他說，來自歐洲國家的20萬名維和人員將是所需的最低維和人員數量，「否則毫無意義」。

澤倫斯基表示，「別忘了，歐洲國家和俄羅斯之間並沒有隔著海洋。」他說，俄羅斯要求烏克蘭將軍隊規模削減至目前80萬人的五分之一，這不在選項內。

澤倫斯基說，烏克蘭在停火協議期間最好的防禦就是加入北約。雖然大多數歐洲國家支持烏克蘭加入北約，但德國和美國反對。匈牙利和斯洛伐克是親俄政府，也反對烏克蘭加入北約。

澤倫斯基也呼籲歐洲國家考慮川普最近要北約成員國將國防開支提高到GDP的5%的呼籲，稱 「如果國防開支需要GDP的5%，那就這樣吧，就是5%。」並指歐洲需要制定統一的安全和國防政策。

澤倫斯基在演說中表示，歐洲必須自己成為一個強大的全球勢力，能為自己和他人保證和平安全。他表示，歐洲對華府的影響力較小，因為美國認為歐洲對安全的貢獻不足。

澤倫斯基直言：「美國是否有人會擔心，歐洲哪一天會放棄他們，不再當美國的盟友？答案是沒有。」

與此同時，烏克蘭正在尋求會晤川普。川普曾在美國大選前承諾，如果他當選美國總統，將迅速結束俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭，但始終不清楚他將如何實現該目標。澤倫斯基透露，基輔正努力安排他與川普會面。

澤倫斯基 烏克蘭 美國大選

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