習近平、普亭視訊互稱「親愛的朋友」 大談川普、烏克蘭和台灣議題
路透報導，俄羅斯總統普亭和中國國家主席習近平21日舉行視訊會議，討論了如何與美國總統川普建立關係、結束烏克蘭戰爭的和平協議前景，以及莫斯科對北京在台灣問題上堅定支持的立場。
川普宣誓就職後，普亭和普亭視訊通話了1小時35分鐘，提議進一步深化兩國戰略夥伴關係，引起西方擔憂。
普亭與習近平分別在在莫斯科郊外的新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）官邸和北京人民大會堂透過視訊交談，兩人互稱「親愛的朋友」。習近平告訴普亭，17日與川普就TikTok、貿易和台灣問題通話的內容。
克里姆林宮外交政策幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）說，習近平和普亭「已表示，如果川普團隊真的感興趣，我方願意在互利、相互尊重的基礎上，與美國建立關係，」。他並強調，俄方已表示，準備就烏克蘭衝突與美國新政府對話。
鄂夏柯夫表示，普亭希望烏克蘭能實現長期和平，而非短期停火，但任何協議都必須考慮到俄羅斯的利益。並指尚未收到與川普通話的具體建議。
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