格陵蘭總理回應川普：人民不想變成美國人

美國總統川普（Donald Trump）昨天再度提起掌控格陵蘭一說。格陵蘭總理艾格德今天表示，現為丹麥自治領地的格陵蘭想決定自己的未來，人民不想變成美國人。

法新社報導，艾格德（Mute Egede）在記者會說道：「我們是格陵蘭人。我們既不想成為美國人，也不想變成丹麥人。格陵蘭的未來將由格陵蘭自己決定」，他也說格陵蘭現正面臨「艱困的局勢」。

川普昨天說，他相信丹麥會「認同」他所提出、由美國買下格陵蘭（Greenland）的計畫。他還說，美國有必要控制這座島才能確保國際安全。

川普2024年11月贏得總統大選準備重返白宮後，就表達有意使現為丹麥自治領土的格陵蘭成為美國一部分，且不排除動用軍事或經濟力量說服丹麥交出這座島。