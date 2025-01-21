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美國務卿魯比歐籲俄烏「付出點什麼」以終結雙方衝突

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國國務卿魯比歐；攝於15日。法新社
美國國務卿魯比歐；攝於15日。法新社

美國新任國務卿魯比歐21日接受美國國家廣播公司（NBC）新聞網訪問時，呼籲俄羅斯和烏克蘭雙方均「付出點什麼」來終結俄烏衝突。

魯比歐說，美國總統川普在競選期間已說希望人命不再流失、戰禍告終，這符合各方的利益，「這會很簡單嗎？這會很複雜嗎？當然，因為各方都需要付出點什麼」。

美國有線電視新聞網（CNN）說，川普新政府已擺明美國正改變對烏克蘭的策略。

被問到若俄國持續掌控烏克蘭領土卻不用承擔後果，會對外界釋出何種訊息？魯比歐說，俄國已面臨若干後果，包括受到制裁、通貨膨脹和人命損失等。

魯比歐說，烏克蘭也已面臨可怕後果。他承認烏國受到俄國所害，但表示「最終，現實是我們現在面臨的是場僵局，一場曠日廢時的衝突和僵局，烏克蘭承受巨大損害」。

另外，對川普赦免2021年1月6日國會山莊暴動案被告，曾任聯邦參議員的魯比歐拒絕對「國內政治爭論」置評。魯比歐說，新政府就任當天花點時間檢視TikTok潛在禁令等議題，是合理舉措。

川普 烏克蘭 美國

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