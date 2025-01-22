巴基斯坦75億元蓋機場 陸埋單

中國大陸援建巴基斯坦的瓜達爾新國際機場，於當地時間廿日正式啟用，該機場耗資二億三千萬美元（約台幣七十五億元），是大陸自一九四九年以來，最高的對外無償援助資金。作為「一帶一路」中巴經濟走廊框架下的重點項目，巴基斯坦政府認為，該機場可推動當地經濟、吸引外資及加強與國際聯繫。

央視報導，隨著首架從巴基斯坦克拉嗤出發的航班抵達，瓜達爾新國際機場正式啟用，巴方官員在開幕式上歡迎乘客，並進行了傳統「水門禮」儀式。巴基斯坦防長阿西夫表示，新機場將可推動當地經濟、吸引外資及加強與國際聯繫。

瓜達爾新國際機場位於巴基斯坦西南部俾路支省港口城市瓜達爾，是一座最高的4F級機場，機坪分為五個機位，可容納目前最大的民航客機，二○一九年由北京城建集團、中鐵北京工程集團等陸企集合體得標後，同年啟動建設，並於二○二四年竣工移交巴方。

去年十月，大陸國務院總理李強和巴基斯坦總理夏巴茲共同出席機場完工儀式，但因當時再次爆發「俾路支解放軍」針對大陸公民的恐攻事件，推遲了機場的啟用。

針對瓜達爾新國際機場，夏巴茲聲稱是「巴中偉大友誼的光輝象徵」。

不過，德國之聲指出，中巴在巴基斯坦俾路支省推動的中巴經濟走廊合作項目，長期遭到當地主要族裔俾路支族人的反對，中方也並未考慮瓜達爾俾路支人和巴基斯坦政府之間的緊張關係。