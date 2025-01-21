日本擬放寬大陸人觀光簽證條件 執政黨議員痛批

日本外相岩屋毅去年12月訪問中國北京時表示，將放寬中國公民的簽證條件。對此，執政黨自民黨召開內部會議指出，日本與中國之間仍存在懸而未決問題之際，此方針不符合國家利益。

日本放送協會（NHK）、產經新聞等報導，岩屋毅去年12月在北京參加促進「日中高級別人文交流磋商機制」對話時，表示將放寬訪日中國公民的簽證發放條件等。除了新設有效期10年的觀光簽證外，團體觀光簽證停留天數可延長為30天，預定2025年春季實施。

對此，自民黨外交部會與外交調查會今天召開聯合會討論。外交部會長星野剛士指出，「為何急著做出這樣的決定？有必要嗎？不得不讓人感到質疑」。

對於首相石破茂內閣做出這項方針，與會的國會議員紛紛表達反對。

有國會議員痛批，「日本與中國之間，還存在一些懸而未決的案件，比如日本公民遭羈押等案件，這次的決定並不符合國家利益」。

另有出席的國會議員表示，憂心對中國公民放寬訪日簽證的措施，將使得「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）的問題趨於嚴重。此外，有國會議員對於石破政府在宣布放寬措施之前，未與黨商量、向黨報告的作法，感到相當不滿。

有國會議員指出，「石破政府的外交應先做好對美關係才對，卻汲汲於與中國交好，應該把外相岩屋毅叫到黨的外交相關聯合會來說明」。

對此，外務省（外交部）的主管說明指出，對中國公民放寬簽證發放措施，是期待擴大招攬外國客，以達到經濟效益。

會後，星野對媒體表示，「對於政府放寬中國公民簽證條件的方針，黨內持反對意見者多，已要求外務省方面要好好地轉達給外相岩屋毅知道」。