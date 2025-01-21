遭烏克蘭無人機襲擊 俄羅斯油庫與軍機工廠起火燃燒

烏克蘭軍方今天表示，夜間對俄羅斯目標發射一輪無人機，造成1座油庫起火燃燒，還導致1座生產軍用飛機的工廠發生多起「爆炸」。

法新社報導，美國總統川普昨天重返白宮以來，烏俄雙方都未展現緩和局勢的跡象。川普曾矢言迅速終結這場延燒近3年的戰爭，但他尚未就此提出具體計畫。

基輔表示，軍隊在不到1週的時間內對毗鄰烏國的俄羅斯西疆佛洛尼斯州（Voronezh）利斯基鎮（Liski）附近1座油庫進行第2次打擊，再度導致油庫起火燃燒。

軍方在臉書（Facebook）發文表示，俄軍存放燃料和潤滑劑的設施起火。佛洛尼斯州州長古塞夫（Alexander Gusev）表示，1架遭擊落的無人機殘骸引發火勢，但無人受傷。

烏方同時表示，軍隊攻擊俄國西部斯摩稜斯克巿（Smolensk）1座生產「戰機」的工廠，並引發多起爆炸。

斯摩稜斯克州長未針對這起攻擊發表評論，僅稱遭擊落的無人機殘骸導致「屋頂著火」。